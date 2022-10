Covid, i contagi rialzano la testa: a Bologna e provincia Rt a 1,3

Un discreto rialzo dei contagi con l'Rt che supera di nuovo quota 1. Bologna e l'Emilia-Romagna, che ad oggi sono di nuovo la provinica e "una delle regioni più colpite" dal ritorno di fiamma del Covid, corrono ai ripari, tornando a raccomandare la dose booster in vista dell'inverno. Vaccinazione che, peraltro, sta vedendo un nuovo aumento di adesioni negli ultimi giorni, complice appunto la paura legata al rialzo dei contagi.

A fare il punto -ripreso dalla DIre- è Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausl di Bologna. "I contagi sono in aumento- conferma- abbiamo un Rt che supera 1,3 quindi siamo tornati a un valore piuttosto alto. Per fortuna, però, l'impatto è minimo sull'ospedale".

Dal punto di vista generale è molto diverso da quelle precedenti. Se poi i numeri aumentano, percentualmente ci saranno anche ricoveri in più. Ma ad oggi non abbiamo situazioni di emergenza". Resta in ogni caso la "raccomandazione ai cittadini a fare la dose booster- afferma Bordon- in questo momento la cosa più sensata da fare".

Riprendono le prenotazioni per la quarta dose

Negli ultimi giorni, tra l'altro, "c'è una ripresa delle vaccinazioni- sottolinea il direttore dell'Ausl di Bologna- avevano toccato i minimi, ne facevano 200-250 al giorno. Adesso siamo di nuovo sopra i mille e le prenotazioni stanno risalendo". Del resto, valuta Bordon, "c'è una ripresa dei casi e quindi la gente si preoccupa di mettersi al riparo in vista della stagione invernale. Questo è proprio il momento per fare la dose booster", insiste Bordon. Anche al Policlinico Sant'Orsola, intanto, la situazione è similare.

"Abbiamo un rialzo dei pazienti nelle 'bolle'- conferma la direttrice Chiara Gibertoni- ma non abbiamo ancora riattivato il reparto Covid. Per fortuna non ci sono novità dal punto di vista del quadro clinico, sono sempre infezioni con sintomi contenuti o di accompagnamento ad altre situazioni di fragilità. Speriamo di rimanere in un range che ci permetta di portare avanti tutta l'attività di smaltimento delle liste d'attesa, che per il Sant'Orsola significa una casistica impegnativa". Nel frattempo l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, rilancia l'autotesting per la certificazione delle quarantene. "In Emilia-Romagna abbiamo fatto una sperimentazione- ricorda- mi auguro che possa essere considerato ora a livello nazionale, sarebbe la cosa migliore".