Il Covid se n'è mai andato, ma ha continuato a circolare alla stregua dei virus influenzali stagionali. Lo aveva detto qualche settimana fa l'infettivologo del Policlinico Sant'Orsola Luigi Viale e ora si vede anche negli ospedali, che cominciano a essere sotto pressione. Al Sant'Orsola sono attualmente 61 le persone ricoverate con il Covid. Un numero che, fanno sapere dal policlinico, oscilla a seconda dei giorni ma è stabile. "Qualche polmonite da Covid si rivede, ma in numero molto limitato", ha detto alla Dire Chiara Gibertoni, direttrice del Policlinico Sant'Orsola, oggi a margine di una conferenza stampa in ospedale.

"Si può dire - prosegue Gibertoni - che ormai il Covid è sovrapponibile a quella che è la sindrome influenzale tipica del periodo invernale". In questo momento, insomma, "stiamo assistendo ancora alla convivenza del Covid con le malattie stagionali più tipiche. E quindi l'impatto, anche se non è assolutamente paragonabile a quello che è stato, si ripercuote sul nostro Pronto soccorso e sui nostri reparti", anche perchè è soprattutto la popolazione anziana è "più sensibile a queste infezioni".

Nel frattempo, la campagna vaccinale non sembra decollare. Finora però "la situazione sta reggendo - assicura Gibertoni -. Mi auguro che soprattutto per quanto riguarda il Covid, la cosa sia molto contenuta". Della stessa idea è anche Luca Rizzo Nervo, assessore alla Sanità del Comune di Bologna. Come ogni anno il periodo invernale, per effetto dei malanni di stagione, "è il momento in cui i Pronto soccorso sono chiamati a un afflusso maggiore - conferma l'assessore - analizzeremo i dati di flusso".