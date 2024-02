Dallo screening alla cura: test e terapia anti epatite C per fragili ed emarginati

Si chiama “Stop Hcv" il primo progetto in Italia, realizzato da Open Group in collaborazione con ASP Città di Bologna e Policlinico di Sant’Orsola, in collaborazione con ASP Città di Bologna e l’associazione Plus Onlus, con il contributo di Gilead, con l'obiettivo di combattere il virus dell’epatite C, una delle cause più importanti di malattia epatica cronica, con alta incidenza tra le persone con dipendenza da sostanza per via iniettiva, comportamenti sessuali a rischio e senza fissa dimora.

“Per eradicare il virus dell’epatite C bisogna raggiungere le persone in condizione di emarginazione, che spesso rappresentano una quota sommersa di positivi e difficilmente aderiscono a percorsi di cura tradizionali”, dice Caterina Pozzi, vicepresidente di Open Group e presidente del Cnca, il Coordinamento nazionale comunità di

accoglienza.“Prendersi cura della salute delle persone più fragili significa prendersi cura della salute di tutta la comunità”

La sperimentazione

Nel corso della sperimentazione, condotta da marzo 2022 a giugno 2023, 233 utenti dell’Unità di strada di Open Group hanno accettato di sottoporsi al test rapido salivare per ricercare gli anticorpi all’epatite C: il 24,9% erano donne, il 34,3% di origine straniera, il 65,7% si trovava in una condizione abitativa instabile, il 66,5% era disoccupato, il 45,9% non si era mai sottoposto al test, il 17% era privo di tessera sanitaria.

Per quanto riguarda l’uso di sostanze, il 61,4% dichiarava di consumare cocaina, il 46,4% crack, il 41,6% eroina; a seguire, cannabis (37,3%), alcol (18,5%) e chetamina (7,3%). Tra i comportamenti a rischio, il sesso penetrativo senza protezione (65,2%), l’uso di sostanze per via endovenosa (24,9%) e la condivisione di materiali per l’inalazione (54,5%) o l’iniezione (11,2%) di sostanze.

“Bologna è all’avanguardia in Italia nelle politiche di riduzione del danno – continua Pozzi –: è fondamentale dare continuità a questi servizi di prossimità, perché prendersi cura della salute delle persone più vulnerabili significa prendersi cura della salute di tutta la comunità”.

Quando i tamponi sono risultati positivi, le persone sono state invitate a sottoporsi a un ulteriore test attraverso il prelievo di sangue, che è stato eseguito dal personale sanitario del Policlinico. Alle persone risultate positive anche al test di conferma (15 in tutto, il 6% delle 233 iniziali che hanno aderito al progetto) è stato quindi garantito l’accesso a un percorso terapeutico e farmacologico, che ha compreso valutazione epatica e valutazione delle funzionalità organiche.

“Il progetto ‘Stop Hvc’ ha permesso di realizzare il primo studio in Italia sull’incidenza dell’epatite C in una popolazione difficilmente raggiungibile, caratterizzata da disagio economico e comportamenti a rischio”, dice l’autore dello studio Raimondo Maria Pavarin, oggi nel settore Ricerca e innovazione di Open Group, dopo essere stato responsabile dell’Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze dell’Azienda Usl di Bologna. “Tra le persone che sono risultate positive all’Hvc – conclude –, l’87%

utilizzava sostanze per via iniettiva, il 73% aveva avuto rapporti sessuali senza protezione, il 55% aveva condiviso materiali per l’inalazione di sostanze, l’11% aveva condiviso materiali per l’iniezione”.

Una prima sperimentazione del progetto “Stop Hcv” era stata svolta tra febbraio 2018 e maggio 2019: sono stati 539 gli utenti coinvolti; il 12% (64 persone), dopo essere risultato positivo all’epatite C, ha potuto iniziare il trattamento terapeutico.

I risultati in un convegno

II risultati del progetto saranno presentati nel corso del convegno “Promozione della salute e servizi di prossimità. Percorsi di screening e presa in carico di consumatori con epatite C”, in programma venerdì 23 febbraio dalle ore 9.30 alle 13.30 presso la Sala Marco Biagi nel complesso del Baraccano (via Santo Stefano 119).

Partecipano: Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare e salute del Comune di Bologna; Caterina Pozzi, vicepresidente di Open Group e presidente Cnca; Raimondo Maria Pavarin, Open Group; Lorenzo Badia, Azienda Usl di Imola; Elena Rosselli Del Turco, Policlinico di Sant’Orsola; Marialuisa Grech, Unità Operativa Complessa serDP Azienda Usl di Bologna; Carmen Bazzani, Centro screening Azienda Usl di Bologna; Alessio Saponaro, Area salute mentale dipendenze patologiche della Regione Emilia-Romagna; Sebastiano Nisi, Unità di strada di Open Group; Annalisa Faccini, Area coesione sociale ASP Città di Bologna. Per iscrizioni: opengroup.eu