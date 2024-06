A Bologna arriva il 'Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche'

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si consolida la rete bolognese delle cure palliative pediatriche, anche attraendo pazienti da diverse parti d'Italia. In occasione, oggi pomeriggio in piazza Lucio Dalla a Bologna, del 'Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche', un'iniziativa per far conoscere sempre meglio questo pezzo di sanità, vengono aggiornati i numeri che contraddistinguono la rete di professionisti coinvolta.

In cura 190 bambini tra rete ospedaliera e hospice

In provincia di Bologna "ci occupiamo di 190 pazienti, insieme a tutta la rete ospedaliera e di hospice. I bimbi in fase più acuta, di questi 190, sono 110. Per tutti questi esiste non da oggi un progetto di cura specifico tramite piani di assistenza individuale, firmati dalle famiglie, con azioni di tutti i professionisti", spiega Silvia Soffritti, responsabile del programma dipartimentale Bambino Cronico Complesso dell'Ausl.

In caso di riacutizzazione della malattia, i piccoli pazienti vengono dirottati direttamente verso gli ospedali che li hanno presi in carico fino a quel momento. In generale, si trascorre il 90% del proprio tempo a casa e a scuola, ma quando non è più possibile serve un'assistenza diversa, in collaborazione con 118 e hospice pediatrico.

Testimonianze delle famiglie dei piccoli pazienti

Tra i 'testimoni' della festa di bimbi e famiglie in piazza Lucio Dalla, dopo la biciclettata benefica, c'è anche una famiglia che si è trasferita qui dalla Calabria, qualche anno fa, per garantire cure adeguate alla propria bambina. "Siamo stati presi in carico dal Sant'Orsola e poi avvolti nel grande abbraccio della rete di cure palliative, che ci accompagna sia in ospedale sia a casa. Non siamo mai soli. Le nostre radici ora sono piantate qui", racconta la mamma, sul posto oggi insieme a tutta la sua famiglia.

"Cure palliative per fare stare meglio i pazienti"

"Cure palliative significa far stare al meglio possibile i pazienti nel tempo che resta loro da vivere - dice Andrea Longanesi, direttore sanitario dell'Ausl - . Le patologie possono essere croniche, possono avere una fine o meno. Diversi pazienti diventano anche adulti, infatti". Quindi, rimarca Longanesi, "non bisogna pensare solo agli aspetti clinici e assistenziali, ma anche a scuola e famiglia. Ci siamo aperti al mondo delle associazioni, con questa grande festa di scena oggi per i bambini e le loro famiglie, così come a Comune, Fondazioni e servizi sociali". In tutto questo, anche Longanesi e i suoi professionisti aspettano in città l'apertura del nuovo centro a tema al Bellaria grazie alla Fondazione Seragnoli, tra i protagonisti anche oggi pomeriggio della festa in piazza.

Come conferma anche Chiara Secchiaroli, coordinatrice di processo per le cure palliative pediatriche e le dimissioni protette del Policlinico Sant'Orsola, la forza della rete è quella di essere formata da "medici, infermieri, logopedisti e fisioterapisti", in grado di muoversi tra domicilio dei bimbi, appunto, e ambulatori specialistici.