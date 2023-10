 Cyberbullismo, foto rubate e sfide Tik Tok, tra i principali ostacoli per la salute mentale dei giovani

Quali sono I rischi maggiori per la salute mentale dei giovani? Il Cyberbullismo e le ‘sfide’ su piattaforme come Tik Tok. Simona Chiodo, direttrice dell’Unità complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl, racconta di come nell’ultimo periodo molti giovani le abbiano raccontato di esperienze pericolose sui social. In occasione della giornata mondiale per la salute mentale l’Azienda Usl di Bologna, l’Alma Mater e il Comune di Bologna hanno organizzato una serie di laboratori per i ragazzini che frequentano le scuole medie in città e durante i confronti con i giovani sono emerse una serie di testimonianze.

“Nel corso di questi laboratori ci siamo confrontati sui rischi della rete e delle esperienze con i social media e ci sono effettivamente alcune realtà dove i ragazzi hanno parlato di esperienze anche più forti di rischi che hanno incontrato nell’utilizzo dei social media che li hanno messi in difficoltà” ha raccontato Chiodo. “Episodi legati al bullismo – continua la dottoressa - quindi cyberbullismo, il fatto di avere le proprie foto usate in modo improprio e la cosa più preoccupante e di cui sappiamo poco sono le cosiddette ‘sfide’ (challenges) e devo dire che anche queste realtà sono state descritte, per fortuna in pochi casi” ha aggiunto. La dottoressa ha inoltre rimarcato come "alcuni ragazzi ci hanno raccontato di amici o persone che conoscevano che avevano paura di uscire di casa perché erano stati derisi online". Chiodo conclude con una nota positiva, sottolineando come i giovani siano disposti a confrontarsi con i propri insegnanti "mi sembra proprio bello che ricerchino il dialogo con i propri professori".

Le challenges sono dei fenomeni presenti in tutte le piattaforme social che invitano gli utenti a compiere azioni per divertimento, accumulare click e diventare famosi. A volte sono attività innocue come un balletto o un contest fotografico, altre ne emergono di più pericolose come la Tide Pods challenge di qualche anno fa.