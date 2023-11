Dieta chetogenica per l'artrosi del ginocchio, il Rizzoli arruola pazienti per le sperimentazioni

Sperimentazione clinica, ossia, come spiega l'Agenzia Italia del Farmaco, lo studio sull'uomo per scoprire o verificare gli effetti di un nuovo farmaco o di uno già esistente. E' cioò che avviene anche all'Istituto Ortopedico Rizzoli che in questi giorni "arruola" pazienti per studiare alcuni trattamenti.

Dieta chetogenica

La SSD Medicina e Reumatologia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ha in corso una sperimentazione clinica per valutare l’efficacia di una dieta chetogenica a bassissimo contenuto calorico nelle pazienti donne affette da osteoartrosi sintomatica del ginocchio e concomitante obesità.

?

Le pazienti che saranno ritenute idonee (secondo i criteri previsti dal protocollo di ricerca e fino al raggiungimento del numero massimo consentito di pazienti arruolabili) dovranno seguire un percorso nutrizionale basato su specifici alimenti “medicali” (forniti dallo staff dello studio) per una durata complessiva di 20 settimane. Durante questo periodo, sarà necessario sottoporsi a regolari valutazioni cliniche presso le strutture della SSD Medicina e Reumatologia.

La dieta chetogenica a bassissimo contenuto calorico è un approccio nutrizionale caratterizzato da un basso apporto di carboidrati con l’obiettivo di raggiungere lo stato di chetosi, una condizione fisiologica in cui l’organismo ottiene energia bruciando i grassi e producendo i cosiddetti “corpi chetonici”.

Come fare per candidarsi

Le persone interessate all'arruolamento potranno rivolgersi al personale addetto, che valuterà la sussistenza dei criteri di inclusione, facendo riferimento allo studio KD-FM-OA:

Dr.ssa Luana Mancarella - SSD Medicina e Reumatologia Istituto Ortopedico Rizzoli - telefonando allo 051-6445522 il lunedi e il martedi dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (si precisa che il numero indicato non è quello di un centralino e il personale potrebbe essere impegnato in altre attività; in caso di mancata risposta si prega di riprovare in un secondo momento) o inviando una e-mail a: reuma@ior.it specificando nell’oggetto della email: “studio KD-FM-OA”.

Cartilagine

L'Istituto ortopedico cerca anche persone affette da patologia degenerativa della cartilagine del ginocchio e dell’anca (condropatia o artrosi), o tendinopatia dell’Achille o del rotuleo. "Gli studi, nell’ambito della medicina rigenerativa, si incentrano sui trattamenti infiltrativi di prodotti biologici, come PRP e terapie cellulari. Il medico ortopedico durante la prima visita di selezione valuterà il paziente e deciderà in quale studio egli potrà essere inserito" si legge nella nota. Qui come fare per candidarsi