Troppi cantieri e carichi di lavoro insostenibile: all’Ausl scatta l’allarme

Troppi cantieri per il Pnrr, che si aggiungono a quelli dei Cau, e carichi di lavoro ormai insostenibili. Questo l’allarme lanciato dalle sigle sindacali del comparto di Cgil, Cisl e Uil: “La situazione, che è comunque figlia di un percorso di depauperamento del dipartimento tecnico, va avanti da molti anni ma adesso, con i lavori aggiuntivi legati al Pnnr e ai Cau, ha raggiunto il punto di rottura con il rischio di vedere non rispettate le scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza” scrivono le sigle dopo un’assemblea “partecipatissima” con i lavoratori e i dirigenti del comparto. “Carichi di lavoro insostenibili per gli operatori e le operatrici, perenni rischi di errore, ed una generale disinteresse della direzione Ausl ha creato una condizione che va affrontata di petto”.

La grave situazione “in cui da tempo versa il Dipartimento tecnico patrimoniale - si legge nel documento varato dai lavoratori - è oramai conclamata ed insostenibile, causa la cronica carenza di personale, ben nota in direzione della Azienda Usl di Bologna e, conseguentemente, in ragione dei sempre maggiori carichi di lavoro”. Situazione ancor più aggravata a seguito dell'obiettivo di realizzazione Pnrr/Pnc (32 interventi di cui 23 ancora in corso) che, imponendo il pedissequo rispetto delle stringenti scadenze e milestone assegnate, pena la perdita dei finanziamenti, ha destabilizzato ulteriormente una situazione già in precedenza logorata e congestionata”. Per questo, i sindacati hanno chiesto e ottenuto un incontro con i vertici dell’Ausl, che si terrà domani, giovedì 18 luglio. Lo riporta l'agenzia Dire.