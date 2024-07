Gli avevano dato tre mesi di vita: salvato da un trapianto di midollo grazie ai medici del Sant'Orsola

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ogni mattina Achille accende le luci della sua farmacia, a Castenaso nella provincia bolognese. Ha quasi 85 anni e non è una cosa scontata. Non per l’età – il timone dell’attività di famiglia l’infermiere lo tiene ancora saldamente – ma perché 42 anni fa i dottori gli davano tre mesi di vita a causa di un linfoma non-Hodgkin, un tumore dei globuli bianchi. A salvarlo sono stati i medici dell’Ematologia Seràgnoli del Policlinico Sant’Orsola di Bologna: Achille infatti fu uno dei primi pazienti in assoluto a subire un trapianto di midollo grazie all’intuizione di uno dei pionieri dell’ematologia, il professor Sante Tura, allora fondatore e direttore dell’istituto. Era il 1982 e questo tipo di intervento era molto raro. E la mortalità legata a quella patologia era del 70% dei casi.

I numeri di un'eccellenza internazionale

Basterebbe questa storia, riportata dall'assessore regionale Raffaele Donini sui suoi social, per considerare l’Ematologia del Sant’Orsola un’eccellenza che negli anni è diventata non solo italiana ma anche internazionale, e che a giugno ha compiuto cinquant’anni. Anche i numeri però lo sottolineano: oggi conta sul lavoro di oltre 200 tra medici, ricercatori, specialisti e personale. I suoi gruppi di ricerca sono impegnati in centinaia di studi clinici con farmaci sperimentali e pubblica ogni anno 160 articoli scientifici. Grazie anche alla ricerca del nosocomio bolognese, importanti traguardi sono stati raggiunti nella cura della leucemia, del mieloma multiplo e nella guarigione dei linfomi.

"Un reparto pionieristico che continueremo a sostenere e potenziare", ha dichiarato Donini. E un punto di riferimento per le patologie neoplastiche del midollo osseo e dei linfonodi con il 40% dei pazienti proviene da fuori regione. E che ha permesso e permette ancora di salvare molte vite. Secondo i dati del Sant'Orsola, infatti, per malattie come il mieloma multiplo le possibilità di sopravvivenza sono triplicate. E un paziente di leucemia mieloide cronica, un tempo fatale, ha la stessa prospettiva di vita di quella di un individuo sano.

Tutto è iniziato in pochi metri quadrati

Tutto è iniziato con due ambulatori, due laboratori, altrettanti studi medici e pochi posti letto. La prima sede autonoma dell’Ematologia del Policlinico di Sant’Orsola ha preso forma, nell’aprile del 1974, proprio in questi pochi metri quadri ricavati nel piano terra e nel seminterrato di uno dei padiglioni affacciati su via Massarenti. Una storia che affonda le sue radici nella determinazione di due maestri visionari: i professori Domenico Campanacci, che fece nascere la prima clinica multidisciplinare, e Sante Tura. Ma la struttura si rivelò subito inadeguata per le cure dei pazienti molto delicati.

L’impulso decisivo venne da Enzo Seràgnoli, presidente del colosso del packaging GD e filantropo, che negli anni Ottanta permise il primo ampliamento della sede (oggi sei piani per una superficie di 12500 mq) e che legò per sempre il suo nome di famiglia all’istituto insieme a quello della moglie Maria Teresa Chiantore e della figlia Isabella. In cinquant’anni “è diventato un bene di tutta la comunità metropolitana oltre che un patrimonio nazionale”, ha detto l’attuale direttore Michele Cavo.

Il futuro: terapie senza chemio e cellule 'farmaci viventi'

Per chi ci lavora, l’istituto ha compiuto una rivoluzione nel campo delle malattie oncologiche. Viene dall’Irccs Sant’Orsola lo studio basato sull’impiego di tre farmaci che, per oltre un decennio, hanno rappresentato la terapia standard in preparazione al trapianto autologo di cellule staminali. I medici evidenziano anche un crollo della mortalità legata ad alcuni tumori del sangue grazie all'uso di nuovi farmaci biologici.

Cinquant’anni di progressi che permettono di guardare soprattutto al futuro: al prossimo impiego delle terapie ‘chemio-free’, cioè con metodi alternativi alla chemioterapia, per un minore impatto sulla qualità della vita del paziente affetto da linfomi, dove peraltro - sempre secondo i dati del Sant'Orsola - l’attuale probabilità di guarigione è aumentata fino all’85% per i linfomi di Hodgkin ed al 70% per alcuni Linfomi non-Hodgkin. E alle terapie cellulari avanzate attraverso l’uso delle cellule Car-t, prelevate e trasformate geneticamente in ‘farmaci viventi’ contro i tumori. Nel 2025 presso il Policlinico di Sant’Orsola entreranno in funzione due camere bianche dedicate proprio alla loro produzione per impiegarle all’interno di studi clinici o per uso non ripetitivo per singoli pazienti.