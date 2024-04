Prima giornata della prevenzione Fadoi e Animo, lunghe code per screening | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Anche la Ausl di Bologna aderisce alla prima giornata nazionale della Prevenzione, organizzata da medici e infermieri di Fadoi e Animo. Lunghe code in piazza Nettuno, dove gli specialisti di Medicina interna, supportati dal personale infermieristico, sono a disposizione fino alle 18 dei cittadini per una valutazione dello stato di salute. Test e analisi che servono per intercettare precocemente eventuali rischi di patologie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete, obesità, bronchite cronica, infezioni.

Quaranta medici e infermieri

Sono 40 i professionisti, tra medici e infermieri di Medicina interna, che sono a disposizione dei bolognesi. Una di loro è Elisabetta Romboli, Direttore del reparto di Medicina interna di San Giovanni in Persiceto, nel bolognese. "Faddoi e Animo, la federazione dei medici internisti italiani, scendono in piazza nelle principali piazze italiane per la prevenzione cardiovascolare - spiega - . La medicina interna si apre al territorio. Qui prendiamo i principali parametri, colesterolo, glicemia e facciamo educazione alla salute e diamo consigli alla cittadinanza per migliorare lo stile di vita attraverso una sana alimentazione" e individuando strategie e percorsi per condurre una vita attiva e o smettere di fumare.

Puntare sulla prevenzione

In prima linea per la prevenzione è anche Stefano Alverngna, direttore scientifico della Fondazione Fadoi. "I medici internisti dei nostri ospedali sono in prima linea perché la prevenzione deve tornare ad occupare un posto di primo piano all’interno del Sistema sanitario nazionale - spiega - perché ogni euro investito in prevenzione ha un ritorno di tre volte tanto sia rispetto alla salute dei cittadini sia rispetto ai costi del Servizio sanitario".

Parole a cui fa eco anche Andrea Longanesi, direttore sanitario dell’Ausl di Bologna. "Puntiamo sempre alla prevenzione - sottolinea - dobbiamo convincere i cittadini a mettere in campo tutta una serie di misure per evitare le malattie, tra cui quelle cardio vascolari sono la principale causa di morte. Anche in Emilia-Romagna, in linea con il resto del Paese, queste patologie incidono per circa il 20% sulle cause di morte".