Fine vita: Donini annuncia modifiche alla delibera per evitare il Tar

Tiene banco, in Regione, la questione della delibera sul fine vita. Da viale Aldo Moro trapela poco, ma l’assessore alla Salute Raffaele Donini ha annunciato alcune correzioni per cercare di evitare di arrivare al Tar. “Si è detto da subito che eravamo aperti a qualche modifica, puntualizzazione o aggiustamento di tipo formale – ha detto l’assessore a Il Resto del Carlino –, ma non si cambia nella sostanza. La delibera è in vigore e il piano della legittimità è assicurato. Quello che c’è da fare, comunque, è nelle mani dei nostri giuristi che, penso, saranno pronti già la prossima settimana con il nuovo testo, visto che da modificare c’è molto poco. Sempre che sia qualcosa da cambiare". Ma ad ogni modo, “la Regione completa il percorso per l’applicazione della sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale, affinché possa essere garantito al malato il diritto di congedarsi dalla vita, nel rispetto della sua volontà, autodeterminazione e dignità. La consigliera Castaldini è stata molto risoluta nel presentare le proprie idee e molto onesta nel dire che avrebbe fatto ricorso contro la delibera” conclude Donini.

“Apprendo con stupore che la delibera sul fine vita viene cambiata in fretta e furia – dice proprio Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Regione –. Ho sollevato un problema di forma, in quanto il comitato che è stato costituito con questa delibera non ha rispettato i criteri dettati dalle norme nazionali. Un comitato fatto da trenta persone che di fatto sono state scelte attraverso un bando pubblico. Il mio ricorso però non verte su questo, tranquillizzo la giunta e l’assessore Donini. Il ricorso al Tar riguarda il contenuto di quella delibera e non piccoli aspetti formali. Possono stare tranquilli: hanno già fatto tanti pasticci in questa delibera, mia auguro non ne facciano altri”.