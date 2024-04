"Case, azienda, risparmi. Così mi sono bruciato tutto con le scommesse"

“Io sono un giocatore compulsivo, un ludopatico praticamente, ho iniziato a giocare quando ero giovane, avevo 22 anni, e ho continuato a giocare per 37 anni ininterrottamente. Nonostante questo mio vizio, no, una malattia, avevo due vite parallele senza che nessuno mai assolutamente si accorgesse del mio problema. Quindi sono riuscito a mascherare il tutto, avrei dovuto vincere ogni anno un Oscar, 37 Oscar, per come sono stato bravo nel nascondere tutto quello che era un enorme problema.” Così Paolo, che dopo una dura battaglia con la ludopatia è riuscito a uscire fuori dal tunnel. Non tocca una slot machine e non fa una scommessa da 15 anni.

Prima di perdere tutto, Paolo aveva una grande azienda, con decine di dipendenti e possedeva varie proprietà. Tutto questo ora non c’è più e per poco ha rischiato di perdere anche la sua famiglia. “Ho bruciato un patrimonio molto importante, avendo dovuto vendere prima tutti i miei appartamenti e poi metà della mia azienda per far fronte ai numerosi debiti accumulati. Nessuno ha mai saputo nulla fino a quella sera in cui tornai a casa e trovai mia moglie con una busta contenente una lettera del direttore della banca. Nella lettera mi accusavano di non aver affrontato le situazioni debitorie che dovevo regolarizzare, e mi convocavano per il giorno seguente, menzionando anche l'intervento dei loro avvocati. Mia moglie, sorpresa, mi chiese spiegazioni, e fu allora che confessai di aver perso tutto ciò che avevamo costruito. Non ci restava più nulla, eccetto la casa in cui vivevamo e l'auto. Ora dico, benedetta quella sera, perché altrimenti non avrei mai smesso.”

Fuori dal tunnel con l'obiettivo di aiutare gli altri

Ora Paolo fa il volontario per l’associazione di Giocatori Anonimi che ha due sedi a Bologna, una a Porta San Mamolo l’altra in via Dickens, con circa 80 iscritti in totale. Dal buio delle sale slot e i palinsesti degli ippodromi, è ora spokesman, fa corsi di formazione nelle strutture sanitarie e gira per le scuole per parlare di dipendenza al gioco d’azzardo.

Nei suoi viaggi per gli istituti scolastici nel bolognese Paolo vede un quadro drastico: “In classe ci sono poche domande, perché ci sono le maestre e i ragazzi si vergognano, ma poi ti vengono incontro a fine lezione e ti parlano della loro esperienza o quella degli amici. Metà di loro sa già tutto, dalle slot machine alle loot boxes nei videogiochi” racconta Paolo. La ludopatia sembra essere radicata nella nostra società e tocca tutti, adulti e giovani, ma Paolo è ottimista data anche l’ottima sintonia tra la sua associazione, la regione, il Sert e Ausl. Con l’Emilia Romagna viene istaurato un patto ogni 3 anni, a partire dal 2013, in cui contatti ed email dell’associazione vengono incollate su tutte le macchinette slot sul territorio in modo da guidare i cittadini bisognosi verso un percorso di cura.

Persone come Paolo sono tante, come dimostrano le tante storie raccolte nel podcast Jackpot: Il Banco vince sempre , che raccoglie testimonianze di numerose vittime della ludopatia in tutte le sue forme: giochi online, azioni, scommesse sportive e blackjack.

Chi sono i ludopatici a Bologna

Non casi isolati. La Ludopatia e il gioco d’azzardo deregolamentato sono un problema non trascurabile per Bologna. Lo dicono anche i dati di recente esposti da Maria Luisa Grech, direttrice della struttura dipendenze patologiche di Ausl Bologna.

Nel 2023 sono 239 gli utenti affetti dalla dipendenza del gioco d’azzardo presi in carico dai servizi in città, 75 sono le new entry accolte dal servizio sanitario nel 2023. Tra gli iscritti - spiega Grech- “l’età media è di 50 anni e la maggior parte sono uomini” e non è raro che oltre alla dipendenza al gioco si facciano “uso di droghe”, anche pesanti. Il motivo per cui ci sono più maschi che femmine tra coloro che cercano aiuto è perché “nelle donne è molto più forte il tema della vergogna”. Secondo l’esperta “tutto quello che ha a che fare con le dipendenze si porta dietro il sentimento della vergogna, in un qualche modo fa sì che le donne accedano di meno alle sale slot e che quindi poi esponenzialmente sviluppino meno una dipendenza patologica.”

Centrale è il fenomeno della “problematizzazione” ovvero quando cambia lo stigma sociale del gioco d’azzardo passando da qualcosa di normale a qualcosa di dannoso per la salute mentale ed economica. Visto l’impegno delle strutture Ausl, le associazioni e la regione Emilia Romagna, sembrerebbe che inizi a ridursi il lasso di tempo in cui un giocatore patologico decide di chiedere aiuto e questo porta ad un aumento dei casi registrati. Tuttavia “la forbice – conclude Grech - di quando la persona inizia a giocare fino a quando poi chiede aiuto sicuramente è qualcosa su cui bisogna ancora di più lavorare”.

I Dati Regionali

E nel resto della regione come va? Secondo i dati regionali a fine 2022, i giocatori effettivi, in Emilia Romagna, sono stimabili in 144.000 unità con una quota giocata media mensile di 2.300 euro (più di 27.000 euro all’anno). la maggioranza degli individui che hanno cercato supporto dai Servizi per le dipendenze in Emilia-Romagna nel 2022 sono uomini (81,6%), italiani (92,1%), con un'età media di 49 anni. Questi servizi hanno registrato un totale di 1.247 utenti, segnando un aumento del 143% rispetto ai 513 del 2010. Di questi, il 57,2% (713 persone) si avvicinava per la prima volta al servizio.

Gli anziani oltre i 65 anni rappresentano il 16% del totale degli utenti, mentre gli under 25 sono il 4,3%. Le preferenze di gioco variano: il 37,8% opta per i videogiochi in bar o sale da gioco e il 13,8% per Lotto, Superenalotto, Lotterie, Totocalcio e Gratta&vinci, con una distribuzione equa tra uomini e donne. Le scommesse sportive attraggono il 7,9% degli utenti, prevalentemente maschili, così come il gioco d'azzardo online, che interessa il 3,9%. Per quanto riguarda i luoghi di gioco, il 49,3% frequenta bar o tabaccherie, il 25% sale giochi o punti Snai e il 16,1% gioca online da casa o presso altre abitazioni.

Gli incassi delle scommesse online

Secondo un report sull'argomento di Federcosumatori Emilia Romagna, tra il 2021 e il 2022, Zola e altre zone dell'area bolognese segnalano cifre preoccupanti per il gioco d'azzardo online.

Calderara di Reno ha visto un incremento notevole, passando da 1.668 a 4.473 euro, mentre la Valsamoggia registra 2.162 euro pro capite in attività di gioco online. Per via di questi dati la nostra provincia è ai vertici dei territori con la maggiore incidenza complessiva di gioco d'azzardo. A tale primato contribuisce anche la cifra registrata nella città delle due torri, che, con 1.438 euro pro capite, si posiziona seconda tra i capoluoghi per spesa nel gioco online, dietro solo a Piacenza.

Area Territoriale Giocata pro capite 2022 (età 18-74 anni) Giocata pro capite 2021 (età 18-74 anni) Zola Predosa 7448,71 5099,10 Calderara di Reno 4473,28 1668,27 Valsamoggia 2.162,14 1.911,08 Ozzano dell'Emilia 1.685,36 1.197,14 Medicina 1.652,09 1.235,35 Castel Maggiore 1.554,37 1.117,11 Bologna 1.446,15 1.304,75 Anzola dell'Emilia 1.387,92 1.123,45 Crevalcore 1.346,62 1.150,75 San Lazzaro di Savena 1.316,43 1.279,29 Casalecchio di Reno 1.285,49 1.118,62 Molinella 1.276,91 1.347,88 Pianoro 1.234,77 1.203,95 Budrio 1.168,94 984,16 Imola 1.149,04 1.148,68 Granarolo dell'Emilia 1.135,08 1.081,01 San Giovanni in Persiceto 1.065,12 1.014,05 Castenaso 1.055,27 850,93 Castel San Pietro Terme 861,77 912,87 San Pietro in Casale 811,75 777,47 Monte San Pietro 808,37 929,71 Sasso Marconi 773,76 976,28 Media Provincia di Bologna 1.496,02 1.275,78 Report_azzardo_regionale_Federconsumatori-Emilia-Romagna-5dicembre2023

I vocaboli "raccolta", "vincita", e "spesa" indicano rispettivamente il totale scommesso, il totale vinto, e il totale perso dai giocatori. I soldi persi sono poi distribuiti tra i concessionari dei giochi, i proprietari di slot machine e casinò, e lo Stato, attraverso le tasse e le imposte sulle vincite e sulle attività di gioco.

"Troppo vicina a una chiesa cinese": la sala slot al Navile non si farà

Dove nasce il Disturbo da Gioco d'Azzardo (Dag)

La ludopatia, tecnicamente nota come Disturbo da Gioco d'Azzardo (Dag), è una dipendenza comportamentale che si manifesta con una compulsione al gioco d'azzardo, tale da influire negativamente sulla vita della persona. I sintomi includono il bisogno di aumentare le puntate per ottenere l'eccitazione desiderata, irritabilità quando si tenta di smettere, sforzi infruttuosi per controllare il gioco, preoccupazione costante per il gioco, gioco come fuga dai problemi, tentativi di recuperare perdite con ulteriori giochi, menzogne per nascondere l'entità del coinvolgimento, rischi finanziari o relazionali causati dal gioco, e dipendenza finanziaria da altri.

Le cause della ludopatia sono multifattoriali, coinvolgendo predisposizioni genetiche, vulnerabilità neurobiologiche, problemi nel controllo degli impulsi, e tratti di personalità specifici come impulsività e tendenze al discontrollo. Anche l'ambiente gioca un ruolo, con fattori scatenanti che includono la vicinanza a luoghi di gioco, esperienze traumatiche, e problemi psicologici come ansia, depressione, disturbi della personalità, e l'abuso di sostanze.