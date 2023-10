Giornata mondiale contro l’ictus, casi in aumento: a Bologna +3%

Domenica 29 ottobre si celebra la Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale. Nel 2022, fanno sapere da viale Aldo Moro, sul territorio regionale oltre 6.300 persone ricoverate, in Italia rappresenta la seconda causa di morte dopo l’infarto e nel mondo oltre 12 milioni di persone vengono colpite.

La parola latina "ictus" significa colpo, insorge improvvisamente, quando il cervello, in seguito alla chiusura o alla rottura di un’arteria, non riceve più sangue (ictus ischemico) o viene inondato da sangue “stravasato” da un’arteria rotta (ictus emorragico). In Italia è responsabile del 9-10% di tutti e decessi, secondo i dati del ministero della Salute.



Fumo, obesità, sedentarietà, diabete, ipertensione arteriosa, anomalie cardiache e vascolari sono da evitare e tenere sotto controllo.

I dati in Emilia-Romagna

Nel 2022 in Emilia-Romagna si è riscontrato un incremento di pazienti ricoverati con ictus sistemico acuto (6.321 contro 6.278 nel 2021) e sono state quasi 14mila (esattamente 13.925) le chiamate al 118 registrate nelle tre Aree vaste delle centrali operative come “sospetto ictus”. Rispetto al 2021, si è registrato un aumento dei pazienti ricoverati in provincia di Modena (+3%), Bologna (+3%) e nel territorio dell’Ausl Romagna (+6%), e una diminuzione a Piacenza (-10%), Parma (-3%), Reggio Emilia (-4%) e Ferrara (-8%).

“In Emilia-Romagna - sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini- da anni l’assistenza per questa patologia è organizzata secondo il modello Hub & Spoke delle reti cliniche integrate, in 12 Stroke Unit, aree di degenza specializzate per la presa in carico dei pazienti con ictus. Avere strutture all’avanguardia e professionisti competenti è di fondamentale importanza, ma è altrettanto importante continuare a lavorare sulla prevenzione, sensibilizzando i cittadini sull’adozione di sani stili di vita. La Regione, con specifiche campagne di comunicazione, è impegnata sia su questo fronte, sia sul riconoscimento rapido dei sintomi, perché intervenire rapidamente è fondamentale per il paziente”.

Cosa fa la Regione

La Regione Emilia-Romagna ha definito la rete dei servizi sociosanitari per garantire la tempestività della presa in carico attraverso la gestione delle varie fasi: emergenza-urgenza, acuta e post-acuta. Nel 2021 è stata confermata l’organizzazione dell’assistenza secondo il modello Hub & Spoke per le discipline e attività di rilievo regionale, fra cui la rete delle neuroscienze e dell’assistenza all’ictus.

Delle 12 Stroke Unit presenti in Emilia-Romagna, 7 sono di I livello ed erogano la trombolisi endovenosa (il trattamento farmacologico che consente di dissolvere un trombo o un embolo), presso gli Ospedali di Piacenza, Fidenza, Reggio-Emilia, Imola, Ravenna, Forlì e Rimini; 5 sono Stroke Unit di II livello: AOU Parma, AOU Modena, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche dell’AUSL di Bologna, AOU Ferrara e Ospedale Bufalini di Cesena dell’AUSL Romagna.

L'assistenza in Emilia-Romagna

Nel 76% dei casi, i pazienti che accedono al Pronto soccorso lo fanno tramite il 118, il 24% con i propri mezzi. Per i pazienti che hanno utilizzato il 118, la percentuale di centralizzazione primaria è stata dell’81%: significa che il 118 li ha trasportati direttamente a un Pronto Soccorso con una Stroke Unit autorizzata alla trombolisi

endovenosa.

Per quanto riguarda le terapie effettuate nella fase acuta dell’assistenza, è in lieve calo il ricorso alla trombolisi endovenosa (24% nel 2022, contro il 25% del 2021). Sono aumentati invece (12% nel 2022, contro 11% nel 2021), gli interventi di trombectomia meccanica: l’intervento con un catetere inserito nell’arteria femorale all’inguine e fatto scivolare fino al punto dove c’è il trombo, l’occlusione del vaso sanguigno, nella testa, in modo da rimuoverlo.

Dei 6.321 pazienti con ictus ischemico acuto ricoverati, il 72% è transitato da una Stroke Unit, mentre la parte restante è stata ricoverata presso altri reparti. La riabilitazione ospedaliera è stata fatta in fase acuta nel 34% dei pazienti con ictus, il 7% ha effettuato la riabilitazione intensiva nei reparti di Medicina riabilitativa e il 9% è stato ricoverato presso i reparti di Lungodegenza post- acuzie e Riabilitazione estensiva.

Nella fase di assistenza territoriale il 17% dei pazienti ha usufruito dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e l’8% è stato assistito nelle strutture residenziali per anziani.

“Vedo, riconosco, chiamo”

La campagna regionale di sensibilizzazione per il riconoscimento precoce dei sintomi dell’ictus cerebrale. Ogni due secondi, nel mondo, qualcuno viene colpito da ictus. Può succedere ovunque, anche nella quiete degli spazi lettura della Biblioteca Sala Borsa, in piazza Maggiore a Bologna, dove il comico e attore Giuseppe Giacobazzi - in una situazione ai confini tra sogno e realtà - interviene e allerta prontamente il 118 per tre casi di ictus, che si verificano uno dopo l’altro. É lui il protagonista del video della campagna di sensibilizzazione della Regione, che attraverso lo slogan “Vedo, riconosco e chiamo” vuole raggiungere un obiettivo preciso: spingere le persone a

individuare in modo precoce e tempestivo i sintomi dell’ictus cerebrale, per poter chiamare al più presto i soccorsi.