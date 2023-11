Hiv test rapidi gratuiti in Zona U: "C'è uno stigma da abbattare"

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta all'Aids, l'Azienda Usl di Bologna, in collaborazione con il Comune, offre test rapidi per l'Hiv e servizi di prevenzione e formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. Il 30 novembre e il 1° dicembre sarà possibile sottoporsi allo screening presso l'Area 15, in via de' Castagnoli 10, dalle 15:00 alle 20:00. Sempre il 1° dicembre, sarà disponibile il test Hiv a titolo gratuito anche presso la sede del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl, in via Gramsci 12, dalle 8:00 alle 14:00. Presso la Casa della Comunità di San Pietro in Casale e Galliera, via Asia 61, si avrà accesso ai test Hiv e Hcv dalle 9:00 alle 14:00.

Faccia con Faccia con gli operatori

Hanno partecipato alla prima giornata di screening Nadia Assueri, infermiera e responsabile assistenziale dell'Ausl di Bologna, e Marcello Lolli, educatore e referente per il Comune di Bologna nella gestione dell'Area 15. L'Hiv è associato a un forte stigma che spinge molte persone a evitare il test e a non condividere la propria condizione. I pregiudizi hanno cominciato a cedere solo dopo l'arrivo delle prime cure che hanno concesso a molti pazienti affetti di vivere una vita normale. "Ha stravolto la storia è il fatto che, seguendo le terapie, la viremia non è rilevabile, quindi non si trasmette l'Hiv, e si possono avere rapporti non protetti. È possibile avere figli, partorire in modo naturale, cose che un tempo erano impensabili," ha spiegato Assueri. Purtroppo, ancora oggi, "metà delle diagnosi arrivano troppo tardi," e la persona ha già gravi danni alla propria salute.

Battiamo lo stigma partendo dai giovani

L'iniziativa comprende formazioni agli operatori dell’accoglienza ai migranti, persone che utilizzano sostanze e giovani. "Ci è sembrato razionale accogliere i ragazzi e le ragazze, per sensibilizzarli e informarli sui rischi ma anche sui percorsi di cura più complessi," ha aggiunto Lolli. L'Area 15, oggi pomeriggio era infatti battuta da molti giovani tra i 20 e i 25 anni che attendevano il proprio turno per un test rapido simile a quello per la glicemia.

Durante l'attesa, gli studenti hanno potuto consultare libretti e fascicoli sulle malattie sessualmente trasmissibili, non solo l'Hiv, e al termine del test, gli operatori hanno regalato loro profilattici per mettere alla pratica cos’hanno imparato.

Cosa può fare la politica

Abbattere lo stigma negativo nei confronti dell'Hiv è una sfida impegnativa. Secondo Assueri, il contributo che la politica dovrebbe dare e "rendere i test più accessibili perché spesso è richiesto il consenso scritto," una condizione che potrebbe scoraggiare alcune persone ancora timorose. In questi giorni, gli operatori dell'Usl non richiederanno il consenso in quanto "è anonimo, gratuito e non abbiamo accesso ai dati", ha affermato la coordinatrice.

Come funziona il test rapido

Come si effettua un test rapido? Si preleva un po' di sangue e lo si applica su un nastrino che rileva la presenza di anticorpi e antigeni. In caso di reattività, le persone vengono indirizzate al Sant'Orsola per ulteriori analisi.

Oltre l'iniziativa di questi giorni naturalmente la lotta all’Aids prosegue tutto l’anno. È sempre possibile prenotare il test in modo anonimo e gratuito su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna e avere informazioni sull’HIV e le infezioni sessualmente trasmissibili telefonando al numero verde regionale Aids 800 856 080.