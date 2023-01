Ecco "robot-chirurgo" Da Vinci Xi: "Ridurrà le liste d'attesa in ospedale"

Un sistema robotizzato per la chirurgia. Si chiama Da Vinci Xi ed è attivo all'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, grazie a una donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

"Non servirà solo i pazienti del distretto imolese ma, grazie a un accordo stretto con il Policlinico di Sant'Orsola IRCCS, tutta l’area metropolitana: dai 250 interventi previsti quest’anno arriveremo a 350 interventi nel 2025. Un altro passo verso il futuro per la sanità dell’Emilia-Romagna" ha commentato sui social l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini.

Chirurgia generale e Urologia sono le due specialità chirurgiche che utilizzeranno fin da subito il robot Da Vinci, su casi selezionati, fa sapere Ausl: "Per il 2023 si stimano circa 150 interventi l’anno per il bacino di Imola, e ulteriori 100 interventi l’anno svolti ad Imola dai professionisti del S. Orsola sul bacino metropolitano.

La casistica robotica salirà a 300 casi/anno nel 2024 e a 350 casi/anno nel 2025. Questi volumi garantiranno sostenibilità, appropriatezza e curve di apprendimento per i professionisti coinvolti".

L'accordo con il Sant'Orsola

Prevede che il robot chirurgico sia messo a disposizione di un bacino più ampio; "Una vera e propria rete metropolitana di chirurgia robotica coordinata da IRCCS-AOSP di Bologna, governata da un board organizzativo per l’allocazione dei pazienti e degli interventi in rapporto alla complessità chirurgica e alle caratteristiche cliniche dei pazienti"

Dopo l’entrata in funzione del robot, di fatto già avvenuta il 9 gennaio scorso con il primo intervento, da marzo 2023 infatti la piattaforma di Imola ospiterà una seduta settimanale (10h) di chirurgia robotica dell’AOSP, corrispondente a 100 interventi/anno di chirurgia urologica e ginecologica: "Questo sosterrà la riduzione delle liste di attesa del Policlinico S. Orsola, in particolare per i pazienti assistiti dall’Azienda USL di Imola, che riceveranno così una risposta di prossimità, contribuendo parallelamente a formare sul campo i chirurghi delle équipe imolesi che beneficeranno dell’affiancamento di chirurghi esperti dell’AOSP" afferma Ausl.

Come funziona

Il robot riproduce gli stessi gesti del polso umano, spiega Ausl, consentendo libertà di movimento su 7 assi (a differenza dei 4 assi degli strumenti di laparoscopia convenzionale), ed una rotazione di quasi 360°, permettendo quindi di effettuare movimenti che non sarebbero altrimenti possibili.

I vantaggi

Quindi l'intervento chirurgico sarà effettuato con incisioni minime e diminuzione del dolore post-operatorio, oltre a migliori risultati estetici e funzionali: "Le perdite di sangue sono limitate, e conseguentemente la necessità di trasfusioni; è molto ridotta la probabilità di infezioni del sito chirurgico; sono più brevi i tempi di recupero ed il ritorno alla normalità; si riducono i tempi della degenza ospedaliera e l’incidenza delle complicanze post-chirurgiche; migliora infine la qualità percepita e la soddisfazione per l’assistenza e le cure ricevute" osservano.

Ma rappresenta un vantaggio anche per il chirurgo riducendo lo stress fisico durante gli interventi, grazie all’avanzata ergonomia del sistema. Il campo operatorio, si legge, è visualizzabile ingrandito in tre dimensioni e in alta definizione; il robot riesce a filtrare e a minimizzare eventuali tremori dell’operatore; risulta eliminato l’effetto “buco della serratura”, tipico della laparoscopia, risultando eseguibili movimenti più naturali, tipici della chirurgia a cielo aperto; è consentita un’estrema facilità di accesso anche a distretti anatomici difficoltosi; migliora infine la radicalità degli interventi oncologici, con conseguente riduzione del rischio di recidiva, grazie alla precisione delle procedure, alla possibile manipolazione di strutture anatomiche delicate (es. vasi sanguigni) difficilmente aggredibili in altro modo ed al riconoscimento di strutture anatomiche difficili da visualizzare in determinati contesti chirurgici (es. piccoli linfonodi, vasi linfatici).

(Foto Regione E-R)