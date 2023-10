Influenza, covid e varianti: cosa ci aspetta, secondo Ausl

L'anno scorso la stagione influenzale a Bologna è stata tosta. Quest'anno invece dovrebbe andare meglio. A pronosticarlo è Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna, questa mattina a margine di un'iniziativa ai Giardini Margherita. L'anno scorso "abbiamo avuto una bella epidemia influenzale", ricorda Pandolfi, in termini di numerosità dei contagi. "Questo però comporta una migliore capacità dell'organismo di affrontare meglio la malattia- sottolinea l'esperto- e quindi quest'anno probabilmente avremo una stagione non particolarmente impegnativa, o comunque non peggiore dell'anno scorso".

È però solo una previsione, non una certezza. "La sfera di cristallo non ce l'abbiamo- sorride Pandolfi- vediamo comunque come risponde la gente". A Bologna l'anno scorso "abbiamo avuto un bellissimo risultato per quanto riguarda la popolazione coperta dal vaccino antinfluenzale. Siamo l'azienda sanitaria con la più alta percentuale di copertura tra le persone over 65 in Emilia-Romagna e in Italia. Non abbiamo ancora raggiunto l'indicazione internazionale del 75%, ma siamo arrivati intorno al 68%", segnala Pandolfi. E anche questo è un elemento di ottimismo, lascia intendere il dirigente Ausl.

Anche il Covid sembra sotto controllo (per ora)

Altro capitolo. Dopo la risalita, seppur contenuta, dei casi a settembre, ora il Covid a Bologna è di nuovo stabile. E sotto controllo. "Con il Covid abbiamo visto un incremento a settembre- spiega sempre Pandolfi- ma adesso c'è una certa stabilizzazione. Siamo di fronte a un'epidemia presente, ma ben gestita dal punto di vista degli effetti sulla salute delle persone, che sono contenuti". La campagna vaccinale intanto è in partenza: l'avvio è in programma il prossimo 16 ottobre, sia contro il Covid sia contro l'influenza (si potranno fare entrambi i vaccini nello stesso momento). La campagna, spiega Pandolfi, "avrà un approccio a fasi.

La prima sarà di rivolgere la vaccinazione alle persone nelle Rsa e nelle Cra. In seguito agli operatori sanitari". Il vaccino poi è raccomandato alle persone considerate fragili, ad esempio con patologie come diabete o cardiopatie, e immunodepressi. In questo caso saranno i medici di famiglia (che possono fare il vaccino in ambulatorio) a essere il punto di riferimento per i pazienti. Questa seconda fase partirà a inizio novembre. Pandolfi invita poi a non sottovalutare il Covid, nonostante la pandemia sia ormai conclusa. "Dire che è come l'influenza è un po' riduttivo- afferma l'esperto- il Covid si manifesta come una malattia di tipo stagionale, ma rispetto all'influenza ha una capacità più elevata di modificarsi e creare varianti". Inoltre l'influenza "abbiamo la capacità di sorvegliarla e anticiparla, perché arriva prima nell'emisfero sud e poi in quello nord del mondo". Per questo, continua Pandolfi, il virus del Covid "va sorvegliato soprattutto per anticipare la circolazione di varianti importanti". Al momento, spiega il dirigente Ausl, "in Italia e in Europa ci sono varianti del Covid che in questo momento non ci preoccupano e sono quelle più frequenti".