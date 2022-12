Influenza, Pandolfi (Ausl): ”Quest’anno più aggressiva e avrà più picchi”

È un’influenza stagionale particolarmente aggressiva quella che si è manifestata a Bologna e in tutta l’Emilia-Romagna all’inizio di questo inverno. Paolo Pandolfi, Direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, ne ha parlato a Bologna Today: “Si tratta di un’influenza più aggressiva del solito e rispetto agli altri anni sta osservando un andamento più particolare, perché il picco è arrivato in anticipo. I dati più recenti, aggiornati all’11 dicembre, indicano una leggera caduta: quindi il picco sembra già passato. È probabile, però, che questa epidemia abbia più picchi. Oltre a quello appena passato, possiamo aspettarci un altro picco a gennaio”.

Anche le fasce di età più colpite sembrano diverse rispetto agli scorsi anni: “La fascia meno colpita sembra essere quella dei bambini 5-14 anni, mentre è molto alto il dato nei bambini 0-4. Sugli anziani, invece, il tasso di incidenza è di circa sette casi su mille, anche perché parliamo della fascia di popolazione più protetta dalla vaccinazione. Proprio sui vaccini c’è da dire che siamo sulle stesse quote dello scorso anno: sono state già vaccinate circa 184mila persone contro l’influenza”.

La situazione dei ricoveri ospedalieri non preoccupa: “Non abbiamo avuto situazioni particolarmente gravi. Ci sono stati più ricoveri nei bambini, dove l’influenza si è manifestata insieme ad altre patologie legate, ad esempio, alle difficoltà respiratorie emerse in questo periodo insieme all’influenza. Negli adulti i sintomi sono impegnativi, è un’influenza più lunga, ma non abbiamo avuto ricoveri importanti né negli adulti né negli anziani”.