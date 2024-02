La Centrale Operativa 118 Emilia est al confronto tra esperti del soccorso in montagna sul Cimone

La Centrale Operativa 118 Emilia est torna a partecipare alla due giorni di confronto tra esperti del soccorso in montagna sul Monte Cimone. Mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio i professionisti del Dipartimento dell’Emergenza dell’Azienda USL di Bologna si sono riuniti insieme ai massimi esperti del soccorso in montagna per approfondire la gestione del paziente ipotermico: dalla scena sino alla gestione intraospedaliera, seguendo le linee guida internazionali di ICAR (Commissione internazionale per il soccorso alpino).

Durante la prima giornata, mercoledì 21 febbraio, si è tenuto presso il Centro Culturale Italo Bortologgi (Fanano, MO) un congresso finalizzato al confronto tra esperti internazionali e responsabili dei servizi dei Dipartimenti Emergenza Urgenza di tutta l’Emilia-Romagna con l’obiettivo di creare sinergie sempre più efficaci tra i vari sistemi dei Dipartimenti Regionali, nonché tracciare le linee guida regionali per la gestione dei pazienti in ipotermia.

Il programma ha previsto i seguenti interventi: Oskar Zorzi, Bergrettungsdienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS), “Aspetti tecnici e organizzativi del soccorso in valanga: il modello Alto Adige”, Simon Rauch, Senior Researcher, Institute of Mountain Emergency Medicine - Eurac Research, Bolzano, “Management clinico del paziente ipotermico”; Francesco Marconi e Matteo Erbacci, Soccorso Alpino Emilia Romagna, “Ipotermia e monitoraggio in ambiente impervio: quali strumenti per i soccorritori?”; Oscar Santunione e Claudia Dallari, FISPS Emilia Romagna, “Soccorso in pista e trattamento sanitario: realtà ed evoluzione del Comprensorio CimoneSci”; Luigi Festi, Direttore International Master Course in Mountain Emergency Medicine, “Il paziente ipotermico in Regione Lombardia: protocollo operativo e gestionale”; avv. Marco Del Zotto, “Responsabilità dei soccorritori: in pista come fuori?”.

La prima giornata formativa si è conclusa con la tavola rotonda “Ipotermia accidentale: quale gestione? Verso una procedura condivisa in Emilia-Romagna”, moderata da Carlo Coniglio, Responsabile della Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna. In questa sede sono stati presentati i risultati preliminari della costruzione di un percorso regionale condiviso sul trattamento del paziente ipotermico, come per esempio un soggetto travolto da valanga. Un traguardo raggiunto grazie ad un gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti regionali del 118 di Bologna, Parma, Modena e dell’Ausl Romagna e quelli dei centri ECMO attivi in Emilia-Romagna, ovvero Policlinico di Sant’Orsola, Ospedale Maggiore di Bologna, Ospedale di Parma, Modena e Cesena.

“Mettere insieme professionisti di diverse estrazioni favorisce lo sviluppo organizzativo e una crescita interprofessionale di cui possono beneficiare tutti, ed in particolare i pazienti. Siamo felici di aver portato il nostro contributo in quanto professionisti coinvolti sia nella fase dei soccorsi extraospedalieri, sia nella gestione intraospedaliera del paziente critico” ha precisato Carlo Coniglio, Responsabile della Rianimazione dell’Ospedale Maggiore.

“L’intervento tempestivo in situazioni di traumi e incidenti in alta quota è decisivo. Attuare procedure operative, linee guida e terapie efficaci in loco permette di anticipare l’ospedalizzazione successiva e guadagnare così fino ad un’ora, fondamentale per la sopravvivenza della persona recuperata” ha commentato Oscar Santunione, Coordinatore FISPS Soccorso Piste Cimone, organizzatore della due giorni.

La due giorni di formazione si concluderà con l’esercitazione sul campo presso il Passo del Lupo (Sestola, MO) nell’ambito del comprensorio sciistico del Monte Cimone. Qui avverrà la simulazione dell’arrivo di un paziente ipotermico in arresto cardiaco nonché la sua gestione in una sala d’emergenza intraospedaliera da parte di un ECMO team.

“Un importante traguardo, raggiunto grazie a questa due giorni, è stato la validazione di un’istruzione operativa regionale, condivisa dalle tre centrali operative dell’Emilia-Romagna (Emilia Est, Emilia Ovest e Ausl Romagna), finalizzata ad attivare in modo omogeneo e standardizzato le squadre territoriali del soccorso alpino in ambienti non raggiungibili su gomma e consentirne il trasporto sugli elicotteri regionali, riducendo così al minimo i tempi di recupero del paziente” ha sottolineato Andrea Franceschini, Coordinatore Centrale Operativa 118 Emilia Est.

"Pur riconoscendo l'eccezionalità di incappare in una situazione di soccorso in uno scenario valanghivo alle nostre quote, unito al cambiamento climatico sotto gli occhi di tutti, è utile, oltre che motivo di orgoglio, assistere alla nascita di un percorso condiviso a livello regionale nel quale le preziose risorse ultraspecialistiche per il trattamento con circolazione extracorporea, in casi selezionati di arresto cardiaco, vedano le tre Centrali Operative 118 Emilia Ovest, Emilia Est e Romagna, con il loro "know how" e la loro dotazione di tecnologia, collaborare come regia unica” ha concluso Simone Baroncini, Responsabile medico della Centrale Operativa 118 Emilia Est.