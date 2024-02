"Ero anoressica, il peso era diventato un'ossessione. Dopo il terzo ricovero ho detto basta"

Katia (nome di fantasia) era affetta da anoressia nervosa, nel 2012, a ridosso del terremoto, è stata ricoverata a soli 16 anni. Durante la sua adolescenza ci sono state diverse ricadute e in quelle stesse occasioni è stata accolta nelle apposite sedi del territorio impegnate sul tema. Dopo il terzo e ultimo ricovero nel 2016 (il secondo nel 2015), Katia si è resa conto che non poteva più vivere così. Dopo un lungo periodo di transizione, affiancata da esperti psicologi, psichiatri, medici e dietisti è tornata all’università e alla vita.

Come è iniziato tutto?

Ero in piena fase adolescenziale, ero al liceo. Sono sempre stata una bimba a cui piaceva studiare. Andavo molto bene a scuola e non ho mai avuto nessuna difficoltà ma la malattia è subentrata in terza superiore nel periodo del terremoto. I medici che mi hanno subito preso in cura hanno attribuito il tutto ad uno scossone, ad uno spavento, ma non sono sicura. I disturbi alimentari sono solamente un sintomo rispetto a tutta una radice più profonda di malessere e di sofferenza. Tutt’oggi non sono certa di cosa l’abbia scatenato, ma sicuramente ci sono stati vari fattori che hanno contribuito al mio malessere.

Cosa in particolare?

Penso che ci fosse una parte di me che volesse scappare, fuggire da una un'ansia da prestazione, cioè nel senso che il liceo io lo avvertivo come una bella sfida personale, ma comunque una sfida dura. Fino a quando stai alle scuole elementari, alle scuole medie, sei molto guidato. I professori ti seguono, hanno pretese ma non eccessive, mentre la scuola superiore è una scelta in primis che devi compiere tu. Ho notato un cambiamento intenso nel triennio perché già si pensava all’esame di maturità. Quindi ci sono appunto queste ansie, queste paure, queste preoccupazioni.

Che rapporto avevi con il cibo?

Era senza dubbio un rapporto ossessivo. La mia malattia si basava su restrizione e iperattività, nient’altro. Mi concentravo su questo per non pensare ad altro, era una scappatoia per non affrontare le difficoltà. Mangiavo numeri, contavo le calorie per ogni minima cosa e me le ricordavo a memoria per ogni alimento.

Le cose sono cambiate adesso?

Oggi non conto più ogni minima briciola, ma il mio occhio vede sempre l'abbondanza in generale. Però con il passare degli anni, percependo lo stabilizzarsi del peso, ho capito che quello che io vedevo così tanto, così enorme, così eccessivo, in realtà non lo era per niente. Da un anno ho ricominciato a pesarmi e noto delle lievi oscillazioni di peso e questo mi ha reso più consapevole della distorsione che avevo a livello visivo.

Come è andato il periodo del ricovero?

Nel mio ultimo ricovero nel 2016 mi sentivo in gabbia, mi sentivo proprio una marionetta, governata da un personale esterno che decideva, oltre all'alimentazione, quello che potevo fare, come gestire le mie giornate, chi vedere, chi non vedere e di conseguenza io non ho concluso il percorso che mi era stato proposto.

Perché?

In quel momento avevo capito dentro di me che il peso a cui ero arrivata non poteva essere compatibile con la vita, però avevo bisogno dei miei tempi. Già nel mio primo ricovero, quando ero passata da un gravissimo sottopeso a un normopeso nel giro di tre mesi, mi ero vista trasformata da una situazione che io adoravo, quella appunto di essere molto magra, ad uno stato che io detestavo, quella di essere tornata in carne. E di conseguenza sono ricaduta, non volevo che mi accadesse di nuovo, avevo bisogno di più tempo. Li puntano a rimetterti in sesto in 3-4 mesi.

Dopo il ricovero hai iniziato un percorso psicologico, una nuova dieta?

Ho intrapreso un nuovo percorso e tutt’oggi mi vedo con una dietista 2-3 volte all’anno, con cui si è anche instaurato un rapporto di amicizia, poi lei mi rassicura molto. Non seguo più un percorso psicologico perché purtroppo ho notato come tutte le settimane dover trattare argomenti che comunque mi facevano male mi affossava. Quindi nel momento in cui anche lo psichiatra ha deciso che potevo sospendere la terapia farmacologica ho chiuso anche con quello psicologico. Da lì sono riuscita a riscrivermi all'università. Devo dire la verità, il primo anno di università ero supportata dalla psicologa, che comunque mi tranquillizzava e mi sosteneva. Però poi ho deciso di dedicarmi totalmente a quello che mi piace, di cercare di mettere da parte la malattia e imparare a conviverci senza abbassare la guardia.

Com’è stato tornare a casa?

Tornare a casa mi ha aiutato a cambiare davvero, nei centri ero isolata dal mondo e dalla mia famiglia. Non è stato facile ma fortunatamente sono riuscita con il centro di salute mentale che mi seguiva a trovare subito degli aiuti esterni, quindi in primo luogo una dietista, che ha accolto le mie paure senza farmi sentire sbagliata. Molto spesso a chi soffre di un disturbo alimentare il dietista o il dietologo gli imposta una dieta, solitamente ipercalorica. Invece io sono riuscita a trovare una persona che mi ha ascoltata, mi sono sentita capita e in grado di fare le cose con calma. Col tempo mi fidavo sempre di più e avanzavo con il mio percorso psicologico e anche il mio peso aumentava.

Oggi i casi di disturbi alimentari sono in costante crescita, a cosa attribuisci tutto questo?

Questa è la generazione delle incertezze e credo sia correlato alla volatilità della società. I giovani devono affrontare l'età adulta e non sanno e che lavoro faranno, né cosa potranno studiare. Negli ultimi anni c'è anche una ricerca esasperata di emulazione con i social. Secondo me è aumentato a livelli perché adesso è brutto da dire: ma io ho tik tok e li o sei un body builder supermuscoloso o hai un disturbo alimentare. Io quando ero ricoverata mi vergognavo. Non mi permettevo di farmi delle foto, ai miei tempi non c’era gente che ricercava visibilità con la malattia.

Cosa pensi sia più essenziale per la guarigione?

Il supporto delle persone che ti vogliono bene, anche se inizialmente le odi, perché sono le prime che se ne accorgono se sono presenti. Se non fosse stata per la mia famiglia non sarei riuscita ad entrare nel primo centro di ricovero perché ci sono delle liste d’attese lunghissime. Io sono riuscita ad entrare in meno di un mese solo perché i miei genitori hanno conosciuto questo aggancio che mi ha aiutato.