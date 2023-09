Lotta al linfoma follicolare: l’AIFA approva anticorpo Mosunetuzumab

È disponibile e rimborsabile da oggi un nuovo farmaco contro il linfoma follicolare, una forma tumorale che colpisce i linfociti e che si manifesta specialmente nei pazienti anziani. L’AIFA ha infatti approvato un nuovo anticorpo bispecifico, chiamato Mosunetuzumab, che ha ridotto significativamente le conseguenze della malattia.

"Grazie alla possibilità di trattare pazienti nel contesto dell'uso compassionevole attivato in Italia, ho avuto l'opportunità di apprezzare l'efficacia di Mosunetuzumab anche nella real life, osservando risposte rapide e durature nonostante i pazienti fossero pesantemente pluritrattati - ha dichiarato Pier Luigi Zinzani, professore ordinario di Ematologia presso l'Università degli Studi di Bologna - Nell'ultimo update di studio, presentato ai congressi estivi EHA e ICML, la sopravvivenza globale dei pazienti in risposta completa al termine del trattamento è del 100% a due anni di follow up, suggerendo un impatto clinico significativo di Mozunetuzumab sull'andamento tipico del linfoma follicolare recidivato/refrattario".