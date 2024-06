QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La sanità dell’Emilia-Romagna prova ad accelerare sui tempi delle prestazioni. Dopo la presentazione della strategia taglia-liste da parte della Regione, è pronto il Piano di recupero straordinario delle liste d’attesa per Bologna. Entro la fine del 2024 è prevista l’erogazione di tre milioni di prestazioni sanitarie tra visite ed esami. Per un totale di 7,35 milioni di euro di investimento. Questa la presentazione fatta nella commissione Sanità del Comune di Bologna.

Come saranno suddivise le prestazioni 'extra'

Rispetto a una previsione di 1,25 milioni di visite e 1,4 milioni di esami diagnostici per il 2024, le aziende sanitarie di Bologna si impegnano a un incremento del 15% per ridurre i tempi di erogazione che a volte assumono proporzioni bibliche. L'obiettivo è quindi superare i tre milioni di prestazioni sanitarie complessive, da erogare nell'anno in corso, con oltre 337mila prestazioni in più così suddivise: il 69% a carico dell'Ausl di Bologna; il 22,5% Sant'Orsola; il 2% Rizzoli; il 6,5% privato accreditato. Il finanziamento regionale è invece così suddiviso: 3,2 milioni di euro per la libera professione; 2,6 milioni per nuovi contratti; 1,5 milioni per il privato accreditato. Già ora, però, la situazione sembrerebbe migliore. Secondo i dati dell'Ausl di Bologna, infatti, “nel primo semestre di quest'anno le performance sono superiori al 90% - spiega la dirigente Alessandra Tassoni - questo significa un netto miglioramento rispetto all'andamento dello scorso anno”. Già ad aprile si è registrato un aumento delle prestazioni intorno al 10%.

Dal 30 giugno agende aperte a 24 mesi

Oltre all'incremento della produzione, entro il 30 giugno si passerà al regime di agende aperte “con orizzonte a 24 mesi”, per la presa in carico della prenotazione nel caso non sia subito disponibile un posto, sempre “nel rispetto delle priorità indicate nelle prescrizioni”. Una task force dedicata gestirà le prestazioni e saranno monitorate le performance sotto il profilo dei tempi di attesa. Nel secondo semestre dell'anno, inoltre, è prevista l'introduzione di una “piattaforma di prenotazione più fruibile” e la “riorganizzazione della rete dell'offerta”.

Continuano a mancare specialisti

Grande attenzione inoltre all'appropriatezza delle prestazioni. Per questo a luglio sarà testata una piattaforma di teleconsulto tra medici di base e specialisti, che funzionerà anche per la collaborazione tra specialisti. Sarà attivato anche un numero di telefono unico per il confronto tra medici di famiglia e specialisti sui casi urgenti. Previste già da ora alcune criticità da affrontare, a partire da un “forte aumento domanda” e dalla “difficoltà di reperimento del personale”. Gli specialisti mancano soprattutto in alcuni ambiti, spiega l'Ausl di Bologna, da qui la committenza mirata al privato accreditato. Altri problemi attesi sono la “disomogeneità territoriale”, sia della domanda sia dell'offerta, e quelli collegati ai “cambiamenti demografici”, in particolare l'invecchiamento. C'è poi un tema di “garanzia di equità nell'accesso” alle prestazioni. A fine luglio è già prevista una prima rendicontazione del piano, a cui seguiranno altri due bilanci a ottobre e a gennaio. Lo riporta la Dire.