Ludopatia, cura e riabilitazione: dove rivolgersi a Bologna

Sono definiti giochi d’azzardo quelli nei quali si gioca per vincere denaro e nei quali il risultato del gioco dipende, del tutto o in parte, dalla fortuna piuttosto che dall’abilità del giocatore (art. 721 del Codice Penale), quindi videolottery (VLT), slot machine, lotterie istantanee, lotto e superenalotto, scommesse bingo, giochi on line.



Il giocatore ludopatico è colui che, come osserva Ausl Bologna "non riesce a smettere di giocare e sviluppa un desiderio irresistibile di continuare nella speranza di vincere o di riguadagnare i soldi spesi. Investe così nel gioco più denaro di quanto si potrebbe permettere, spesso contrae debiti, tralascia per il gioco impegni familiari, sociali o lavorativi" quindi "se il gioco anziché essere un passatempo crea sofferenza, se la mancanza di soldi condiziona sempre di più la vita quotidiana, il rapporto con i familiari, se i familiari e gli amici vengono ingannati, è molto importante chiedere aiuto. Il gioco d’azzardo patologico è una malattia che si può curare: tanto prima viene diagnosticato, tanto più alte sono le possibilità di uscire da questa dipendenza senza ulteriori danni finanziari e psichici".



Per il trattamento e la riabilitazione delle persone con dipendenza dal gioco d’azzardo il punto di riferimento è il Servizio dipendenze patologiche dell’Azienda Usl.

Il Servizio effettua diagnosi e trattamenti medico - farmacologici, psico-sociali, assistenziali, attraverso un’équipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri. E’indicato il coinvolgimento della famiglia.

Dove rivogersi

Ambulatorio tossicologia - Ospedale Maggiore

Distretto Città di Bologna - BOLOGNA Porto - Pronto soccorso e medicina d'urgenza

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto Città di Bologna - BOLOGNA Navile

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto Pianura Est - SAN GIORGIO DI PIANO

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto Pianura Ovest - SAN GIOVANNI IN PERSICETO

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto S.Lazzaro di Savena - SAN LAZZARO DI SAVENA - Casa della salute

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto dell’Appennino bolognese - VERGATO - Poliambulatorio

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto Reno, Lavino e Samoggia - ZOLA PREDOSA - Casa della salute Lavino Samoggia

SERDP Servizio dipendenze patologiche EST Distretto Città di Bologna - BOLOGNA Savena - Poliambulatorio Carpaccio

SERDP Servizio dipendenze patologiche OVEST

Distretto Città di Bologna - BOLOGNA Porto

L’accesso al Servizio è gratuito e diretto, ma con prenotazione. Non è richiesto il pagamento di ticket, né la richiesta del medico di famiglia.

Al Servizio possono accedere tutti i cittadini italiani e gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, anche minorenni.

Ai cittadini stranieri non ancora in regola con le norme di soggiorno in possesso di tesserino STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) sono garantite le prestazioni urgenti, essenziali e continuative.

Per chi si rivolge al Servizio è garantito, se richiesto, il pieno rispetto del diritto all’anonimato. I professionisti sono tenuti in ogni caso alla riservatezza, in conformità alla legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003).

E’ possibile anche rivolgersi direttamente anche all’Associazione Giocatori Anonimi ( (tel. 366 9767970) o all’Associazione Gamanon (tel.340 4980895) che collaborano con il servizio sanitario.