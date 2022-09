Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

MARATONA ALZHEIMER IN 100 PIAZZE 19/09/2022 Bologna, 19/09/2022 – L’undicesima edizione della Maratona Alzheimer e la Grande Marcia per i diritti delle persone con Alzheimer raggiungeranno le piazze di tante Regioni italiane grazie alla collaborazione tra Fondazione Maratona ALzheimer e le tante realtà che, da Asti a Palermo, hanno scelto di aderire alla “Maratona Alzheimer in 100 piazze”. Tra queste anche la Casa di Riposo e la Casa Residenza Anziani gestite da San Petronio SRL, gruppo Real Salus. Si tratta di strutture presso cui l’ospite trova professionalità, assistenza mirata e un clima familiare che lo fa sentire subito a casa. Il loro lavoro è incentrato sul rispetto e sul benessere della persona a 360 gradi, ed è su questi pilastri che si misura la congruità del servizio. La missione, infatti, è offrire all’anziano che non può o che non desidera più abitare nella propria casa un luogo dove vivere serenamente, mantenendo il più possibile l’autonomia residua e stimolando le relazioni interpersonali con gli altri residenti, il tutto con la massima attenzione per la sua individualità. In particolare, vengono forniti interventi assistenziali, educativi e riabilitativi definiti e pianificati nel progetto personalizzato di ciascun ospite. La struttura accoglie ospiti che presentano un grado variabile di non autosufficienza funzionale e alterazioni comportamentali lievi e moderate, difficili da gestire a domicilio. Si tratta di uno spazio pensato in ogni minimo dettaglio per rispondere perfettamente alle esigenze di chi soffre di queste problematiche. Gli ambienti, le attività e il personale impiegato, infatti, sono predisposti per stimolare l’autonomia dell’utente, rafforzarne le capacità e incentivarne la socializzazione. Rivolgersi a una struttura competente rappresenta un gesto d’amore, perché si offre alla persona colpita da Alzheimer la possibilità di essere seguita da un’équipe specializzata nella gestione dei sintomi della patologia. Questo consente di rallentare il decorso della malattia e di mantenere il benessere psico-fisico dell’utente. San petronio SRL ha raccolto il testimone della Maratona Alzheimer 2022 e dal Lunedi 19 settembre al sabato 24 a Bologna ha organizzato eventi finalizzati a sensibilizzare i partecipanti al delicato tema dell’Alzheimer e delle attività che possono aiutare chi è affetto da questa patologia. Di seguito il calendario degli eventi: Lunedì 19/09 10:30 Inaugurazione dell’Albero degli amici . Sarà un albero del nostro giardino nel quale saranno appesi gli attestati che "sei amico delle persone con demenza” ottenuto dopo aver seguito un breve corso online, iniziativa di Federazione Alzheimer Italia. Martedì 20/09 09:00 Colazione al bar “SALUS SPACE” con parenti e amici Seguirà il laboratorio musicale finalizzato alla stimolazione sensoriale 16:00 Attività cognitivo/motoria a tempo di Tango Mercoledì 21/09 16:00 Inaugurazione “Giardino Terapeutico” Il nostro grande giardino sarà uno spazio per promuovere e migliorare la salute e il benessere delle persone i cui benefici possono essere ottenuti attraverso una esperienza di tipo passivo(guardare e stare in giardini) e/o un coinvolgimento attivo. Senior Garden avrà un percorso con “ 10 tappe”, aree di sosta con suggerimenti per stimolazioni cognitive e esercizi fisioterapici. Giovedì 22/09 10:00 Maratona Alzheimer Partenza Senior Office via Massarenti 21/C e arrivo a San Petronio Via Malvezza, 2/4 16:00 Incontro per caregiver “Terapie non farmacologiche nella gestione della persona con deterioramento cognitivo" Venerdì 23/09 10:30 Senior Gym Attività motoria di gruppo 15:30 Pet Therapy con educatore cinofilo Sabato 24/09 10:00 Mezza Maratona Alzheimer Partenza Centro Commerciale “FOSSOLO 2” Viale Abramo Lincoln, 5 e arrivo a San Petronio Via Malvezza, 2/4 Tutto ruota attorno al 21 settembre, Giornata mondiale dedicata all'Alzheimer, ed a quello che, già da diversi anni, viene indicato come il “mese Alzheimer” per i tanti eventi che si susseguono per tutto il periodo settembrino. In particolare la Maratona Alzheimer, giunta all’undicesima edizione, ha portato sul percorso da Cesena a Cesenatico, lo scorso 11 settembre, migliaia di persone, sia di corsa che in cammino, in marcia per i diritti delle persone con demenza. Dare voce alle famiglie e alle associazioni che operano nei diversi territori, questo l’obiettivo dalla “Maratona Alzheimer in 100 piazze”: un’occasione di sensibilizzazione sulle tematiche dell’Alzheimer e, allo stesso tempo, una grande chiamata al dono: sarà possibile, infatti, con una donazione, ricevere 2 pacchi di pasta “Alce Nero”, una presina COLISÉE oppure un manuale sulla prevenzione; il ricavato andrà in parte a sostenere le attività di cura delle Associazioni locali e, in parte, a sostenere progetti di ricerca scientifica sull’Alzheimer.