Pronto soccorso, medici dell'emergenza da tutta Italia a Bologna | VIDEO

Il 10 e 11 maggio sotto le due torri il congresso "Trauma Update and Organization", un confronto sui soccorsi ai cittadini vittime di trauma. L’appuntamento annuale dedicato ai professionisti dell’Emergenza di tutta Italia, promosso dal Trauma Center dell’Ospedale Maggiore di Bologna, tra i più grandi d’Italia per volume di attività.

Per il secondo anno consecutivo, il congresso sarà preceduto dal Trauma Masterclass: due giorni dedicati a simulazioni sul campo extra ospedaliero durante i quali team multidisciplinari - composti da giovani medici e infermieri, guidati da esperti istruttori - sperimenteranno l’approccio di primo intervento in scenari che coinvolgono diverse tipologie di pazienti vittime di trauma, durante i quali è previsto anche l’utilizzo di tecniche avanzate come il REBOA e l’ECMO.

Nel corso del convegno il confronto tra professionisti del settore potrà contare su numerosi ospiti provenienti da tutta Italia e anche dalla città di Parigi.

Pazienti con trauma

Dove trasportare il paziente con trauma e perché? A partire proprio da questo quesito i professionisti dialogheranno su come utilizzare al meglio le risorse e le peculiarità dei diversi centri ospedalieri di cui si compone la rete del trauma e di come, in ciascun presidio ospedaliero, debba essere declinata l’accoglienza del paziente e i diversi percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per una migliore prognosi.

Durante la seconda giornata l’Istituto GIVITI - Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi In Terapia Intensiva - da anni impegnato nella raccolta dei dati sanitari ed in particolare sull’attività delle terapie intensive, consentirà di fotografare lo stato dell’arte nei vari Trauma Center d’Italia e di tracciare linee di indirizzo per il futuro.

E poi approfondimenti sulla gestione di condizioni specifiche come il trauma cranico, nonché di infezioni complesse che complicano il trattamento del paziente traumatizzato. Non ultimo si analizzerà quando e in quali contesti è essenziale l’intervento dell’Elisoccorso, focalizzando l’attenzione sugli scenari delle maxi emergenze (come ad esempio la tragedia della Marmolada della scorsa estate) e sulla gestione integrata dal punto di vista sanitario.

Accessi al PS del Maggiore

Ogni anno all’Ospedale Maggiore di Bologna fanno accesso in Pronto soccorso circa 25.000 pazienti per patologie traumatiche. In particolare, nel 2022 in relazione a questi accessi si registrano oltre 3100 ricoveri che nel 61% dei casi coinvolge reparti chirurgici, nel 30% dei casi reparti medici (tra cui la terapia semintensiva e l’Area critica) mentre nel 9% la Rianimazione, setting assistenziale in cui ogni anno vengono gestiti circa 300 traumi maggiori.