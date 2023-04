Sanità, intesa sindacati Regione: 100 euro all'ora a medici Ps che fanno straordinari

Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e i sindacati sulle prestazioni aggiuntive del personale medico nei servizi di emergenza-urgenza del sistema sanitario regionale. L'accordo, che segue la legge regionale è stato formalizzato con una delibera di Giunta e sottoscritto con la Cgil-Fp, Cisl-Medici, Uil-Medici, Anaao Assomed, Aaroi Emac, Anpo, Ascoti, Fials, Fvm, Fassid.

I punti dell'intesa

La misura stabilisce "che, per affrontare la grave carenza di personale medico e ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale possano ricorrere al lavoro straordinario in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, in ogni caso fino al 31 dicembre 2023", spiega in una nota la Regione. L'intesa, inoltre, determina il "riconoscimento, a partire dall'1 gennaio di quest'anno, di 100 euro all'ora - con una tariffa oraria che va oltre quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro - ai medici che, su base volontaria, prestano la propria attività aggiuntiva".

Gli amibiti interessati dall'accordo

Due, in particolare, gli ambiti interessati: tutti i Servizi di emergenza-urgenza ospedalieri delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale e, considerata la loro integrazione con l'organizzazione ospedaliera, anche i servizi della rete del 118, sia ambulanze e automediche che elisoccorso. "Mentre studiamo la riforma del sistema di emergenza-urgenza, separando la presa in carico delle emergenze da quella delle urgenze e potenziando il coinvolgimento delle strutture territoriali - osserva l'assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini - approviamo questo accordo per riconoscere ai nostri professionisti sanitari, in maniera tangibile, lo sforzo che mettono quotidianamente in campo per assicurare la continuità e la qualità del servizio. I prossimi mesi - chiosa - saranno decisivi per la riforma complessiva del sistema, per continuare a garantire ai cittadini questi servizi essenziali e per restituire ai professionisti dell'emergenza-urgenza un benessere lavorativo messo a dura prova dalla carenza degli organici".