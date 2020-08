Sanità: a Bologna inaugura il MICI, Centro di riferimento regionale per le malattie Infiammatorie croniche intestinali

Un centro di riferimento regionale, altamente specializzato, per la diagnosi e il trattamento medico-chirurgico delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: è il MICI, che sarà inaugurato a Bologna sabato 8 agosto alle ore 11 al padiglione 5 del Policlinico Sant’Orsola.

Voluto dalla Regione Emilia-Romagna, che ne ha finanziato i lavori di realizzazione, riunisce in un’unica struttura ambulatori, attività cliniche e servizi che già adesso hanno in carico 14mila pazienti da tutta Italia e sono punto di riferimento nazionale e internazionale anche per la casistica più complessa.

A svelare il nuovo volto della struttura saranno, con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini; il presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna e assessore comunale alla Sanità, Giuliano Barigazzi; il professor Massimo Campieri, a cui il Centro è dedicato.

Saranno presenti al taglio del nastro anche il direttore generale del Policlinico Sant’Orsola, Chiara Gibertoni; il direttore della Chirurgia del Tratto alimentare, nonché coordinatore del MICI, Gilberto Poggioli, e il direttore della Struttura semplice dipartimentale per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Paolo Gionchetti. Parteciperà anche Enrica Previtali, presidente dell’associazione nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino AMICI onlus.