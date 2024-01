"Stiamo con i medici e gli operatori della salute pubblica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La Federazione metropolitana di Bologna del Partito Socialista Italiano esprime crescente preoccupazione per lo stato della rete dell’emergenze urgenza del territorio emiliano-romagnolo a seguito dell’entrata in vigore del Piano di Riordino della suddetta rete, fortemente voluto dall’assessore competente in materia Raffaele Donini, e da quest’ultimo difeso con toni veementi sui giornali e nel dibattito pubblico. La creazione dei Centri di Assistenza Urgenza (CAU) è stata presentata come una risposta ai crescenti problemi dei Pronto Soccorso presenti sul territorio: nelle intenzioni degli autori della riforma, l’idea sarebbe quella di creare un alleggerimento della pressione sui PS del territorio, oggettivamente gravati da un numero frequentemente troppo elevato di accessi, che comportano disagi per l’utenza e un sovraccarico di lavoro (e correlato stress lavorativo e psicologico) sugli operatori medici e sugli infermieri. Ai CAU dovrebbero accedere i pazienti con sintomatologia da codice bianco o verde: su di loro grava infatti la necessità di decidere dove recarsi. Alcune criticità di questa riforma erano evidenti già prima della fase di implementazione: la chiusura del Pronto Soccorso di Budrio e la sua trasformazione in CAU non ci sembravano andare nella direzione auspicata. Come si dovrebbe alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso se si diminuiscono i presidi, anziché rafforzandoli? Non sono state fornite rassicurazioni in merito ad eventuali razionalizzazioni di spesa: non abbiamo notizie sull’impatto che tale riforma avrà sul bilancio regionale. Sarà un risparmio di spesa o un aggravamento della situazione, già ampiamente complessa? A seguito dell’entrata in vigore del Piano, fatta di tagli di nastri e inaugurazioni a cui presenziare, si sono verificati già numerosi disagi, poiché ai CAU dovrebbero accedere i pazienti con sintomatologia da codice bianco o verde: su di loro grava, infatti, in prima battuta la necessità di autovalutarsi e decidere dove recarsi e solo in seguito agli operatori del CAU, i quali tuttavia non dispongono di strumentazione diagnostica adeguata. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la pressione sui Pronto Soccorso non si è alleggerita, mentre si è alzato il livello dello scontro. Come socialisti, impegnati nella difesa della salute pubblica e dei diritti e della dignità dei lavoratori, non possiamo che stigmatizzare le parole, gravemente inadeguate, usate dall’assessore Donini, in evidente difficoltà politica e personale, che ha affermato di voler effettuare un’ulteriore revisione del servizio di Continuità Assistenziale per via di guardie mediche che “rispondono al telefono ogni cinque ore e visitano un paziente ogni due ore”. La difesa della sanità pubblica nel nostro territorio non può passare attraverso lo svilimento della professionalità del personale medico e infermieristico e di tutti gli operatori della salute pubblica, tanto più se avanzato dall’Istituzione che programma e gestisce in piena autonomia la sanità emiliano-romagnola. Di fatto l’Assessore Donini non ascolta il disagio dei PROPRI lavoratori anzi, li attacca anziché individuare eventuali soluzioni. Il Partito Socialista si associa pertanto alle critiche espresse dalle associazioni di categoria, dai sindacati e dai nostri rappresentanti sul territorio, nella consapevolezza della necessità di un intervento che punti ad un efficientamento della rete dell’emergenza-urgenza. L’attuale riforma non risolve i problemi strutturali: i troppi accessi nei Pronto Soccorso (che non sono calati a seguito dell’introduzione di CAU), la mancanza di medici di medicina generale sul territorio, la valorizzazione delle competenze dei giovani medici e del lavoro di chi già opera all’interno della Rete. I CAU, per quel che vediamo e per le scomposte parole di chi li ha voluti, non sono attualmente la risposta