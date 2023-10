In viaggio "con gli occhi di Chiara" per ricordare la 21enne donatrice di cornee

Un viaggio in bicicletta dove ogni tappa ferma alla Banca degli Occhi di una città italiana. "In viaggio con gli occhi di Chiara”, questo il nome dell’iniziativa nata per ricordare Chiara Munaro, una ragazza originaria di Creazzo, nel Vicentino, scomparsa a 21 anni a causa di una grave malattia oncologica. La donazione delle sue cornee ha permesso a due donne di riacquistare la vista: un gesto di solidarietà, un episodio di rinascita, che i famigliari della ragazza hanno voluto diffondere attraverso l’associazione “CiaoChiara” e il tour sulle due ruote, pensandolo come un filo immaginario che unisce tutte le Banche degli Occhi. Partiti il 23 ottobre da Creazzo, il gruppo ha fatto tappa il 16 ottobre all’Ospedale Maggiore, alla Banca delle cornee dell’Emilia-Romagna.

L'importanza del dono

“Chiara era una ragazza determinata, amava la musica e studiava all’università. La malattia non le ha lasciato scampo - raccontano commossi mamma Michela e papà Leonardo -. Donare le cornee era il suo desiderio, voleva migliorare la vita di qualcun altro e ci è riuscita. Oggi Chiara rivive in due persone e noi siamo felicissimi di questo. Donare i propri organi è importante, permette a chi ha bisogno di rinascere e ripartire”. La prima fermata è stata a Mestre, nella struttura dove è avvenuto il doppio trapianto, e si concluderà a Venezia il 18 ottobre. A lanciare l’idea del tour su due ruote è stato lo zio di Chiara, Giuseppe: “Con questo viaggio volevamo ringraziare i centri ospedalieri per il grande lavoro che fanno – spiega – toccheremo undici Banche degli Occhi sulle tredici attive in tutta Italia. Concluso questo, ripartiremo per raggiungere anche le due che restano".

Donazioni in crescita

Il viaggio è patrocinato da AIDO, dalla SIBO (Società Italiana Banche Occhi) e dal CNT (Centro Nazionale Trapianti). A ogni fermata la famiglia dona allo staff medico la maglietta dell’iniziativa e dei semi di girasole, il fiore di Chiara, che continua a cresce disseminato in tutta Italia grazie all’altruismo di chi sceglie di donare. A Bologna, ad accogliere l’associazione c’era il direttore della Banca delle cornee, la dottoressa Rita Mancini. Il centro, coordinato dal Centro Riferimento Trapianti, è nato nel 2000 e con gli anni ha visto aumentare il numero delle donazioni, diventando un’eccellenza nazionale: lo scorso anno ha ricevuto 1786 cornee da 895 donatori, dando la possibilità di eseguire 654 trapianti. “Il trend è in aumento anche per quest’anno, dato che fino a oggi abbiamo registrato 1654 donazioni di cornee e abbiamo eseguito 584 interventi – prosegue Mancini –. Il nostro centro copre tutte le richieste di trapianto di cornee da tutta la regione e occasionalmente anche fuori regione, e da soli espletiamo il 25% dei trapianti in tutta Italia”.