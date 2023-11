Da Addis Abeba a Bologna, Nanny torna a sorridere grazie ai chirurghi dell'Ospedale Maggiore | VIDEO

Da anni era costretta a vivere sulla sedia a rotelle dopo l'incidente stradale e un primo intervento chirurgico che le aveva procurato un dolore lancinante alla schiena, tanto che negli ultimi tempi non riusciva nemmeno a stare seduta sulla propria carrozzina. Ora Nanny, infermiera 35enne e mamma di 2 bambini, è tornata a sorridere grazie a un delicato intervento di chirurgia vertebrale durato cinque ore ed eseguito all'Ospedale Maggiore di Bologna. "Se potessi tornare indietro vorrei prendermi cura dei pazienti proprio come fate voi con me", dice Nanny durante l'incontro con la stampa nella struttura in cui è ricoverata.

La dolorosa storia di Nanny, da Addis Abeba fino a Bologna grazie alla solidarietà

Un incidente stradale avvenuto nel 2017 Etiopia, suo paese d'origine, aveva stravolto la vita di Nanny - che fino a quel momento lavorava come inferimera nel reparto di Medicina Interna della città di Soddo - e dei suoi figlioletti di 8 e 10 anni. Il primo intervento nell'ospedale di Addis Abeba, dove la donna scoprì di aver perso completamente l'uso delle gambe a causa di una frattura vertebrale, era stato soltanto l'inizio di un calvario: l'impianto in titanio necessario per il ripristino della colonna vertebrale, infatti, fu inserito in modo instabile e questo non permise mai alla frattura di ricomporsi, causandole, oltre a forti dolori, anche disfunzioni alla vescica e all'intestino. Davanti alle continue sofferenze della sorella, il fratello di Nanny mise in moto la macchina della solidarietà attraverso il Centro di Soddo per Bambini di Strada "Smiling Children Town", di cui è direttore. L'impegno dell'associazione e la storia della 35enne arrivarono fino in Italia e alla Onlus Missioni Estere Cappuccini dei frati delle Marche.

Il delicato intervento per tornare a vivere

Proprio i cappuccini si sono rivolti prima all'Ospedale di Riabilitazione di Montecatone, trovando la dottoressa Laura Simoncini che ha preso a cuore la condizione di Nanny e si è messa in contatto con l'ospedale Maggiore di Bologna per il re-intervento, che è stato lungo e molto delicato: "Abbiamo rimosso il vecchio impianto e sostituito con uno di nuova generazione, e sono stati inseriti innesti ossei per facilitare la guarigione definitiva della frattura", spiega il chirurgo vertebrale del Dipartimento di Chirurgie specialistiche dell'Ausl di Bologna, Federico De Iure, che insieme alla sua squadra ha operato con successo la donna, che ora attende di essere trasferita a Montecatone. “Nanny è una donna determinata che ha affrontato un lungo viaggio nella speranza di migliorare la propria vita - dice Laura Simoncini, direttore dell'Unità Spinale di Montecatone -. L’ingresso in Unità Spinale servirà a stabilizzare ulteriormente le condizioni cliniche post intervento e a recuperare, quanto più possibile, la sua indipendenza".

L'aiuto dei frati Cappuccini: "È stato un dovere morale"

Tanta soddisfazione anche da parte dai frati Cappuccini di Recanati e dalla Onlus Missioni Estere Cappuccini, che da anni sostiene progetti in favore delle famiglie dell'Etiopia e del Benin: "La storia di Nanny non poteva lasciarci indifferenti, per noi è stato un dovere morale aiutarla - chiosa il responsabile Fra Francesco Pettinelli - vogliamo davvero ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno aiutato sia dal punto di vista burocratico che sanitario, tra cui il 'Villaggio dei ragazzi sorridenti' di Pesaro con i quali abbiamo unito le forze per facilitare il rilascio del visto per l'accesso nel nostro Paese". "Questo intervento testimonia la collaborazione più che decennale tra l’Ospedale Maggiore e l'ospedale di Montecatone" precisa Paolo Bordon, Direttore generale dell'Azienda USL di Bologna. "Ringrazio dunque chirurghi, infermieri, Oss e amministrativi che hanno reso possibile un miglioramento della qualità di vita della giovane donna".