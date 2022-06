Oscar della salute: premiate Bologna e Bari

Oscar della Salute 2020-2021 a Bologna e Bari. Sono i riconoscimenti ai migliori progetti in materia di prevenzione sanitaria e benessere, assegnati al XIX Meeting nazionale della Rete Città Sane-Oms di Ancona, città che guida il network fino a al 2023 con la presidenza dell'assessore alle Politiche sociali e alla Sanità Emma Capogrossi.

Il riconoscimento a Bari per la nuova Food Policy cittadina e a Bologna per la nuova e per 'Salus Pace' un progetto di riqualificazione e inclusività rivolto ai più fragili. Premiate anche Padova, Ancona, Udine, Sacile, Molfetta, Forlimpopoli, Bergamo, Oliveri, Ponte di Piave e di Zero Branco e Ragusa.

Il progetto Salus space

Presentato dal Comune di Bologna, rappresentato dall’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo e dal referente tecnico Marzia Bettocchi. Dove una volta sorgeva una clinica privata, Villa Salus, è stato creato un centro servizi polifunzionale, dotato di alloggi, e destinato a soggetti fragili, tra cui migranti e rifugiati.

(Foto Salus Space)