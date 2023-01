Ospedale Bellaria, centro 'Il BeNe' a rischio chiusura. I pazienti si mobilitano | VIDEO

Non sono bastate le rassicurazioni del direttore generale dell’Ausl Paolo Bordon: i pazienti del ‘Il BeNe’ vogliono garanzie che il centro non chiuda. Il BeNe, acronimo di Bellaria Neuroscienze, è una struttura dell’ospedale Bellaria per la diagnosi e la cura delle sindromi e delle malattie neurologiche rare e neuroimmuni come amiloidosi, atassia, sla e sclerosi multipla. Il centro rischia la chiusura per il pensionamento del suo direttore, il dottor Fabrizio Salvi, e proprio Bordon, nei giorni scorsi aveva rassicurato i pazienti garantendo la presa in carico dei pazienti da parte dell’Ausl, cercando però di “superare il modello della presa in carico di un solo professionista per assicurarne uno dove più medici di specialità diverse ruotano intorno al paziente”. Parole che non hanno convinto le associazioni di pazienti in cura al Bellaria, che hanno portato la propria voce in Regione, protestando sotto al palazzo di viale Aldo Moro.

Donini: “Troveremo la soluzione migliore”

Dello stesso avviso del direttore generale dell’Ausl di Bologna è l’assessore alle Politiche della salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini. L’assessore è sceso tra i manifestanti per parlare con loro, promettendo tempestività nel trovare una soluzione adeguata: “Abbiamo garantito alle associazioni e a tutte le famiglie che la Regione costruirà una risposta che sia la migliore possibile. Ho già convocato un tavolo in Regione dove parteciperanno l’Ausl, la Città Metropolitana e i clinici, compreso il dottor Salvi”. Parlando con i pazienti e i loro familiari giunti in viale Aldo Moro per unirsi alla protesta, Donini ha chiarito che “la qualità della cura non può diminuire, ma questa non può essere basata sul lavoro di un solo professionista. Deve basarsi su un sistema, nel miglior modo per voi e per i vostri cari. Noi siamo i responsabili di questo buon funzionamento e garantisco che continuerà” ha concluso rivolgendosi ad un piccolo gruppo di manifestanti.