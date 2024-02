Ospedali, al via il maxi piano da 46 milioni di euro della Regione. Sei i progetti su Bologna

La Regione Emilia-Romagna ha dato il via libera al piano di interventi di potenziamento delle strutture sanitarie. Il maxi-investimento, in accordo con il Ministero della Salute, prevede oltre 46 milioni di euro da impiegare in 17 progetti in tutta la regione mirati a migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e comunità. A Bologna andrà la fetta più ampia: 11 milioni e 950mila euro che verranno impiegati in quattro progetti.

Di cosa si tratta

I settori prioritari sono l'edilizia sanitaria - che riceverà 17 milioni di euro - e la sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, con un finanziamento di 29,3 milioni di euro. I fondi, provenienti dal "Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese", saranno assegnati secondo un cronoprogramma finanziario già definito, con la maggior parte dei finanziamenti che saranno erogati nel triennio 2024-2026.

I progetti bolognesi nel campo dell'edilizia sanitaria

Nel campo dell'edilizia sanitaria i progetti in programma a Bologna saranno quattro. In capo all'Ausl ci sono la realizzazione di un open space per codici verdi e bianchi presso l’ospedale Maggiore, e l’avvio di un day service riabilitativo e di laboratori di neuroscienze all’interno del Padiglione A dell’Ospedale Bellaria. Le risorse assegnate ammontano rispettivamente a 1,35 milioni di euro e a 2 milioni e 50 mila euro (sul Bellaria l'intervento è relativo a un primo stralcio e potrà contare su ulteriori 500mila euro di fondi aziendali). Gli altri due progetti bolognesi riguardano il potenziamento della banca regionale dei gameti al padiglione 29 dell’Irccs Policlinico S. Orsola, grazie ad un finanziamento di 700 mila euro, e la rifunzionalizzazione del piano di copertura dell’edificio monoblocco presso l’Istituto ortopedico Rizzoli, per 2,2 milioni. Infine, nell’ospedale di Imola (Bo), sarà realizzata una nuova camera mortuaria, con una spesa di 3 milioni di euro.

I progetti bolognesi nel campo del risparmio energetico e sostenibilità

Dieci interventi in totale, due nel capoluogo: nelle aree all’aperto del Policlinico Sant’Orsola, con un finanziamento di 2,15 milioni saranno realizzate isole ecologiche e sistemi innovativi per la raccolta dei rifiuti. Sempre a Bologna, all’Istituto Ortopedico Rizzoli, saranno eseguiti lavori finalizzati al risparmio energetico del costo di 3,5 milioni di euro. "Con il via libera all’accordo le strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna avranno le risorse necessarie per realizzare gli interventi già approvati - affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. È un piano di investimenti molto importante e punta a dare ai cittadini servizi sempre più efficienti e qualificati, con progetti innovativi in campo edilizio capaci di guardare anche alla sostenibilità ambientale"