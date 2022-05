"Ostetriche amiche", verso l'incontro con il bebè: la nuova videoserie del Sant'Orsola

Videopillole sulla gravidanza "per arrivare con serenità e consapevolezza al momento più desiderato del parto, la nascita del bebé". E' la nuova videoserie promossa dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna dedicata alle future mamme

Fino al 5 giugno, ogni giovedì e domenica, sui canali social, le Ostetriche Amiche Francesca, Enza, Vincenza, Gloria, Angela, Marta, Chiara, Silvia e Sara offriranno suggerimenti ed esercizi pratici: "Consigli facili da seguire anche per portare beneficio a mamma e bebè e per controllare, quando presente, il dolore, con tecniche non farmacologiche, da fare in sala parto ma anche a casa . Parleremo di respiro consapevole , delle migliori posizioni per alleviare il dolore, del beneficio di acqua e impacchi, del potere rilassante del massaggio e della digitopressione, dell'uso della fitball e della musica , dell'importanza fondamentale del sostegno emotivo" fa sapere il Policlinico.

Le videopillole sono state girate con la collaborazione di due coppie di genitori seguite dall'équipe medica dell'Unità Operativa di Ostetricia e Medicina dell'Età Prenatale diretta dal Prof. Gianluigi Pilu, che hanno condiviso con noi i primi momenti di gioia ed emozione successivi alla nascita di Ettore ed Elettra

La programmazione

Domenica 8 maggio: Introduzione

Giovedì 12 maggio: Massaggio

Domenica 15 maggio: Digitopressione

Giovedì 19 maggio: Respiro consapevole

Domenica 22 maggio: Acqua e Impacchi

Giovedì 26 maggio: Musica

Domenica 29 maggio: Fitball

Giovedì 2 giugno: Movimenti e Posizioni

Domenica 5 giugno: Sostegno emotivo

L'Unità Operativa di Ostetricia e Medicina dell'Età Prenatale

E' strutturata in servizi di competenza specialistica e ultraspecialistica impegnati nella tutela della salute della donna gravida, con attività dedicate alla gestione della gravidanza fisiologica e all'inquadramento e risoluzione delle problematiche relative a patologie materno-fetali, sia sotto l'aspetto della diagnosi prenatale sia per la gestione clinico-terapeutica.

Al Sant'Orsola lavorano 64 ostetriche che hanno fatto nascere 2550 bambini nel 2021 e 750 in questi primi mesi del 2022. In questo periodo, nei loro corsi di accompagnamento alla nascita, hanno incontrato più di mille donne.