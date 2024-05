Partiti i Cau dell'Ospedale Maggiore e Sant'Orsola: "Attivi 24 ore su 24, previsti 200 pazienti al giorno"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono attivi solamente dalle otto della mattina ma hanno già registrato i primi accessi: c’è chi ha una forte nausea, chi deve fare una visita oculistica, qualcuno è venuto per farsi curare le vesciche spuntate durante la maratona cittadina della StraBologna. Da oggi 13 maggio anche i due principali ospedali della città – il Maggiore e il Policlinico Sant’Orsola – hanno i loro Cau, i Centri di assistenza urgenza attivati in Emilia-Romagna per fornire assistenza di prossimità ai pazienti e alleggerire dei casi meno gravi i Pronto Soccorso sanitari.

Dove si trovano

Le due strutture hanno sede al piano terra della palazzina L del nosocomio in Largo Nigrisoli, mentre nel Sant’Orsola il Cau è stato allestito al piano terra del padiglione 2 che ha l’accesso su via Albertoni in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione del plesso di via Pelagio Palagi, dove verrà poi trasferito. Sono attive 24 ore su 24 e negli ambulatori i pazienti possono trovare medici di Assistenza primaria e infermieri per prendere in carico le patologie urgenti a bassa intensità (codice bianco e verde) come mal di testa, disturbi alla vista, dolori, lievi traumi, febbre, piccole ferite e altri casi che necessitano un intervento rapido. Nel caso di maggiore gravità, il paziente viene trasferito al Pronto Soccorso come da protocollo.

I medici e gli infermieri in servizio

Questi ultimi due Cau si aggiungono ai quattro già attivi nel quartiere Navile, a Vergato, a Budrio e a Casalecchio di Reno. Tra una settimana verrà inaugurato anche quello di San Lazzaro. “A pieno regime ci aspettiamo circa duecento pazienti al giorno – ha dichiarato il Direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna Paolo Bordon in occasione del taglio del nastro delle due strutture –. Questi sono i numeri che ci provengono anche dalle altre strutture”. Nei Centri saranno di turno due medici, due infermieri e un operatore socio-sanitario dalle 8 alle 20, con un ulteriore medico di supporto tra le 12 e le 18, mentre dalle 20 alle 8 ci saranno un medico e un infermiere.

Come funziona il Cau

Il Cau al Sant’Orsola è il primo interaziendale in cui i medici sono dell’Ausl mentre gli infermieri del Policlinico: “Abbiamo lavorato tantissimo sulla formazione dell’équipe di medici – ha commentato Donatella Pagliacci, Direttrice del Dipartimento Cure Primarie –. Grazie a loro i pazienti potranno trovare la risposta adeguata al loro problema”. Quando accedono al Cau, i cittadini vengono accolti dall’infermiere per l’intervista e la valutazione, a cui segue la visita medica ed eventuali esami di approfondimento. Il medico può prescrivere altre prestazioni specialistiche e l’esito potrà essere valutato direttamente dal medico di base del paziente.

150 mila accessi, -20% al Pronto Soccorso

Secondo i dati raccolti dalla Regione, le attività dei primi Cau attivati a fine 2023 hanno permesso la riduzione del 20% degli accessi al Pronto Soccorso: “Mi auguro che possa contribuire alla continuità della presa in carico del paziente, aspetto su cui il Sant’Orsola a volte presenta dei problemi”, ha detto Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Ircss del Policlinico. L’obiettivo del governo regionale è attivare in tutta l’Emilia-Romagna fino a 50 Cau: “Siamo arrivati a 35 operativi con oltre 150mila accessi – ha specificato l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini –. Siamo ottimisti anche in virtù degli investimenti che abbiamo fatto per avere i Cau al Maggiore e al Sant’Orsola”.