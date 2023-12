Nell'ultima settimana i, Emilia-Romagna i decessi legati al virus Sars-Cov-2 sono raddoppiati, passando da 19 a 39. I positivi, invece, sono stati 3.847, aumentati del 73% rispetto ai sette giorni precedenti. Su del 61% anche i ricoveri ordinari, 27 i malati attualmente in terapia intensiva rispetto ai 20 di un mese fa. I numeri del Covid, insomma, tornano a salire e la Regione correi ai ripari sul fronte della campagna d'immunizzazione e rilancia gli open-day in cui è possibile vaccinarsi senza prenotazione.

La Regione: "Adotteremo misure straordinarie"

"Misure straordinarie", annunciano da via Aldo Moro. Lunedì prossimo la Regione convocherà le aziende sanitarie "per concordare una strategia condivisa" e dare una nuova spinta alla nuova campagna vaccinale che fatica a prendere il volo: mentre infatti per l'influenza si sono immunizzate oltre 722.000 persone in regione, sono solo 185.582 le vaccinazioni contro il Covid, 68.000 delle quali riguardano gli ultraottantenni. Numeri che per l'assessore Raffaele Donini sono comunque "positivi" e che classificano l'Emilia-Romagna tra le prime regioni in Italia per adesione. Ma la guardia non va abbassata e la Regione ha invitato le Aziende USL a rafforzare la somministrazione del vaccino nei soggetti fragili "attraverso i servizi, territoriali o ospedalieri che già hanno in carico questi cittadini", cioè in ambulatori, ospedali e Case della salute.

Il ruolo dei Cau

Per non gravare ulteriormente sul sistema ospedaliero e non intasare il Pronto soccorso, la Regione punta molto sui neonati Cau: a Budrio, in base ai dati di viale Aldo Moro, su 40 pazienti che accedono mediamente ogni giorno sono sei in media quelli che devono essere trasferiti all'ospedale di Bentivoglio o al Sant'Orsola; a Vergato, gli accessi giornalieri sono stati in media 18, e solo in un paio di casi al giorno è stato necessario il trasferimento del paziente all'ospedale Maggiore o a Porretta.