Apre "PreDiaBo": lo sportello gratuito per la prevenzione del diabete

Uno sportello gratuito dedicato alla prevenzione del diabete mellito di tipo 2. Si chiama "PreDiaBo" ed è attivo dal 2 maggio per sensibilizzare la popolazione e favorire l'adozione di uno stile di vita salutare in grado di ridurre il rischio in maniera significativa, quindi, consulenze anche online per la valutazione del rischio di sviluppare diabete, indicazioni nutrizionali per ridurre il rischio e orientamento ai servizi sanitari per accertamenti e presa in carico

Il servizio è sviluppato e curato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna per rispondere all’aumento di casi di diabete sul territorio (+5.735), cresciuti del 8,6% dal 2018 al 2022, con un incremento medio annuo del 2,1%.

La prevenzione

E' essenziale identificare i soggetti ad alto rischio e implementare interventi per modificare lo stile di vita. Diversi studi randomizzati controllati, infatti, hanno dimostrato che programmi incentrati su dieta e attività fisica, mirati a raggiungere e mantenere una perdita del 5-7% del peso corporeo, possono ridurre il rischio di sviluppare il diabete dal 29 al 58%.

"PreDiaBo" prevede consulenze individuali gratuite, sia online che in presenza a Bologna e San Giovanni in Persiceto, a tutte le persone maggiorenni che non abbiano già ricevuto una diagnosi di diabete o prediabete. Allo sportello potranno aderire anche le donne che hanno avuto il diabete gestazionale durante la gravidanza ma che non hanno avuto una diagnosi successiva.

Il colloquio

Durante il colloquio, della durata di 20 minuti, un professionista della nutrizione eseguirà una valutazione del rischio di insorgenza del diabete utilizzando questionari validati a livello internazionale. Chi risulterà con rischio basso o medio riceverà del materiale educativo-informativo basato sulle linee guida riconosciute globalmente per l’adozione di uno stile di vita sano e fisicamente attivo.

A chi presenterà un rischio elevato, oltre a materiale specifico per la prevenzione del diabete, verrà data l’indicazione di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per effettuare eventuali accertamenti e per la successiva presa in carico. In tutti i casi, i partecipanti saranno informati sui fattori di rischio e su quali aspetti possono intervenire fin da subito.

Infine, chi soddisfa determinati criteri potrà accedere ai percorsi gratuiti di Nutrizione Preventiva organizzati dall’Azienda USL per migliorare il proprio stile di vita e imparare come rendere più equilibrata la propria alimentazione.

Le consulenze non sono da considerarsi una visita ambulatoriale e la valutazione del rischio non costituisce una diagnosi medica di diabete, ma rappresentano un primo momento di approfondimento per aumentare la conoscenza della patologia e favorire l’assunzione di abitudini salutari che possono prevenirla.

I dati sul diabete

Nel territorio dell’Azienda USL di Bologna (dati Profilo di Salute 2023), la prevalenza del diabete nella popolazione adulta (≥18 anni) è pari al 6,5% corrispondente a 54.954 persone, più alto negli uomini (7,8%) rispetto alle donne (5,6%).

Per quanto riguarda i fattori di rischio, il 41,3% della popolazione di età compresa tra i 18 e i 69 anni presenta un eccesso ponderale (30,4% in sovrappeso e 10,9% obeso). Inoltre, il 14,7% della popolazione è sedentaria e il 24,6% fuma. Infine, in base ai dati rilevati sulle abitudini alimentari, solo il 5,6% consuma almeno le 5 porzioni di frutta e verdura raccomandate e il 3% non ne consuma affatto.

Si stima che fino al 90% dei casi di diabete di tipo 2 possa essere potenzialmente prevenuto adottando uno stile di vita sano. Questo include il mantenimento di un Indice di Massa Corporea inferiore a 25 kg/m2, praticare attività fisica per almeno 30 minuti al giorno, evitare il fumo e consumare alcol con moderazione.

Per prendere appuntamento scrivere una e-mail a prediabo.ian@ausl.bologna.it oppure collegarsi alla piattaforma di prenotazione online al link https://tinyurl.com/ PrenotaPreDiaBo.