Medici pagati 8 euro a visita, allarme dal privato convenzionato: "Attese più lunghe e dottori in fuga"

Liste di attesa più lunghe per prestazioni specialistiche come risonanze magnetiche e tac, fuga di medici in altre regioni (come la Lombardia) e un milione di prestazioni sanitarie in meno: sarebbero queste, secondo le associazioni regionali degli ospedali privati accreditati Aiop e Anisap le conseguenze della riduzione delle tariffe (ferme da 27 anni) per effetto della delibera adottata dalla Regione Emilia-Romagna (nr. 1775 del 23.10.2023 “tariffe assistenza specialistica”) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 provocando la riduzione delle tariffe sulle prestazioni specialistiche.

"Sarebbe impossibile portare avanti il lavoro sia per gli ospedali sia per i poliambulatori privati accreditati con la conseguenza che i cittadini a loro volta saranno costretti ad accedere a prestazioni private a pagamento fuori dal Sistema Sanitario Regionale. Assisteremmo al calo della prestazione diagnostica del 20-35% che si riflette sui compensi dei medici in modo esponenziale, e il mancato adeguamento delle branche a visita con compensi agli specialisti che rasentano il ridicolo: 8/9 euro netti". Lo pensano Luciano Natali, presidente AIOP Emilia-Romagna insieme al presidente regionale di ANISAP Massimo Carpigiani, che hanno incaricato Nomisma per indagare sui costi che gravano sulle attività specialistiche attraverso un’analisi scientifica, approfondita e trasparente.

"Vogliamo evitare il delitto perfetto - ha detto Massimo Carpigiani - con queste tariffe dovremo per forza calare la produzione, perché i nostri medici non sono disposti a lavorare a queste cifre. E la vittima alla fine è il cittadino, che troverà con più fatica l'accesso a cure, visite ed esami di primo livello. Questa situazione va arginata e riallineata". Amarezza e preoccupazione sono invece le parole che usa Natali, trovando paradossale che non vengano tenuti in considerazioni fattori come l'inflazione: "Speriamo che il Tar del Lazio accolga il ricorso presentato da alcune strutture e fermi questo provvedimento".

Le associazioni hanno inoltre commissionato una ricerca a Nomisma, che restituisce uno scenario secondo il quale nella nostra regione nell'anno 2022 sono state erogate dal privato accreditato oltre 3,85 milioni di prestazioni sanitarie (il 45% è diagnostica), con una incidenza sul totale delle attività del sistema emiliano-romagnolo del 27%, cresciuta soprattutto durante la pandemia. Le prestazioni affidate ai privati sono soprattutto risonanze a colonna (78%), muscoloscheletriche (75%) e cervello (70%).