Ecco la proteina che ripara il cuore, scoperta a Bologna

Una proteina che favorisce lo sviluppo delle ossa del feto durante i nove mesi di gravidanza potrebbe essere la chiave per riparare un cuore danneggiato. E la conferma arriva sia dai topi sia dai pesci zebra. A scoprirla è stato un gruppo di ricerca internazionale, coordinato dagli scienziati dell'Alma Mater e del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Reports.

Nuove possibilità di cura

La ricerca, di fatto, può aprire la strada a nuove potenziali terapie per la rigenerazione del muscolo cardiaco. Infarti, infezioni ma anche alcune cure antitumorali possono danneggiare le cellule muscolari del cuore, che si cicatrizzano e perdono così di elasticità, portando spesso a condizioni di insufficienza cardiaca. Nei mammiferi, le cellule cardiache sono in grado di rigenerarsi fino al momento della nascita, dopodichè perdono questa capacità. Gli studiosi di Bologna hanno quindi cercato di capire in che modo riattivare questa facoltà.

"Abbiamo ipotizzato che la perdita della capacità rigenerativa nell’immediato periodo postnatale fosse almeno in parte conseguente ad una diminuita produzione di fattori di crescita", spiega Gabriele Matteo D'Uva, professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna che ha coordinato lo studio. "In modelli preclinici di mammifero, abbiamo osservato che i livelli cardiaci di espressione di vari fattori di crescita diminuiscono rapidamente dopo la nascita, parallelamente alla perdita della capacità rigenerativa dei cardiomiociti".

A partire da questa osservazione e a seguito di una serie di studi su cardiomiociti neonatali, i ricercatori hanno quindi scoperto che alcuni di questi fattori di crescita sono in grado di promuovere la proliferazione dei cardiomiociti. "In particolare, BMP7, un membro della famiglia delle proteine morfogenetiche ossee, chiamate appunto BMP, ha mostrato gli effetti più significativi nel promuovere la proliferazione delle cellule muscolari cardiache in fase neonatale", aggiunge Chiara Bongiovanni, dottoranda in Scienze Chirurgiche e Tecnologie Innovative dell’Università di Bologna e prima firma dello studio.

Team di ricerca internazionale

Per l'Università di Bologna hanno inoltre collaborato al progetto anche i gruppi guidati dalla prof.ssa Mattia Lauriola e dal prof. Carlo Ventura, sempre del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Altre analisi sono state condotte in collaborazione con i gruppi di ricerca coordinati dai professori Eldad Tzahor (Weizmann Institute of Science, Israele), Gilbert Weidinger (Università di Ulm, Germania) e Stephan Heermann (Università di Friburgo, Germania).