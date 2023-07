La Regione si appresta ad approvare la riforma dei Pronto soccorso

È pronta la delibera sulla riforma del sistema emergenza-urgenza in Emilia-Romagna. Il testo, come riferisce l’agenzia Dire, sarà approvato lunedì dalla Giunta regionale. La riforma prevede il rafforzamento del 118 – con investimento sui mezzi e con il medico presente nelle centrali 24 ore su 24 - e l’alleggerimento dei Pronto soccorso grazie alla nascita dei Cau, i centri di assistenza e urgenza che si occuperanno dei casi meno gravi. Le prime strutture di questo tipo dovrebbero prendere il via entro settembre. A questo poi si aggiungono la formazione del personale, incentivi per evitare la 'fuga' degli operatori sanitari dai Pronto soccorso, l'accordo con i medici di continuità assistenziale sul territorio e l'attivazione del numero unico 116117. Dalla riforma, “ci attendiamo un miglioramento delle performance della presa in carico dei cittadini”, sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

La sperimentazione in corso sotto le Torri

Bologna, dove era stata annunciata una partenza anticipata della riforma rispetto ai tempi della delibera regionale, ha già avviato a metà aprile la sperimentazione ad esempio del medico nella centrale del 118, che entro agosto dovrebbe diventare H24. Due delle strutture che si starebbero valutando per la creazione dei Cau sono la Casa di Comunità al Navile, per la città di Bologna, dove sono però necessari alcuni piccoli interventi logistici per attrezzare gli spazi al meglio, e il Pronto soccorso di Vergato per la montagna, che già oggi è attivo 12 ore al giorno e raccoglie per lo più codici bianchi e verdi. "Stiamo concludendo il nostro percorso - continua Donini - nei territori ci siamo stati più volte e ci torneremo. Le Ctss comporranno entro settembre la proposta sartoriale in base alle esigenze dei singoli territori. Lunedì in Giunta approveremo la delibera di indirizzo, che a questo punto è attesa da migliaia di professionisti che vogliono iniziare un nuovo percorso di irrobustimento del sistema di emergenza-urgenza, separando gli interventi tempo-dipendenti dalla bassa criticità e cercando di dare una prospettiva strutturale al sistema che oggi è in difficoltà".