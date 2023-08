La Regione e la legge ‘salva sanità’. Donini: “Ma niente allarmismi”

I problemi della sanità regionale non sono certo un segreto, nonostante il sistema sanitario dell’Emilia-Romagna sia uno dei migliori in Italia. Dal Covid-19 in poi, però, la sanità emiliano-romagnola sembra non essersi mai completamente ripresa. Mancano investimenti, fondamentalmente. Così, l’idea di far arrivare una proposta di legge in Parlamento: portare strutturalmente al 7,5% del Pil il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, aumentando il fondo di quattro miliardi annui per il prossimo quinquennio. In questo modo, si passerebbe dagli attuali 128,8 miliardi previsti per il 2023 a oltre 149 miliardi in previsione del 2027. Nel progetto di legge viene poi menzionato il superamento dei vincoli di spesa delle Regioni per il personale sanitario, così come il superamento del tetto per il salario accessorio. Le risorse, secondo il disegno di legge da approvare in Assemblea legislativa e poi da sottoporre alle Camere, si troverebbero nella lotta all’evasione fiscale, oltre che nella sperata crescita del Pil. “Pensiamo di aver scelto un ambito moralmente adeguato alla copertura finanziaria – dice l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, presentando questa mattina il progetto di legge in Regione –. Meno evasione fiscale, più fondi alla sanità. Ci sono ancora cento miliardi di euro di evasione, noi ne chiediamo solo quattro all'anno per cinque anni. È uno sforzo non gigantesco, ma non vuole essere un giudizio sulle politiche del Governo in materia di evasione fiscale. Certamente i provvedimenti finora convincono poco, ma questo vuole essere soprattutto un richiamo al Governo alla responsabilità e uno stimolo al Parlamento. Sulle fonti di finanziamento siamo aperti anche ad altri suggerimenti e valutazioni” continua Donini secondo quanto riporta l’agenzia Dire.

“D’altronde – continua l’assessore – anche lo stesso ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha affermato che sul 2023 servirebbero altri quattro miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale. Noi continueremo a resistere, l'Emilia-Romagna è affezionata alla sanità pubblica. In tre anni abbiamo messo oltre un miliardo per pareggiare il bilancio e anche nel 2023 faremo di tutto di farlo. Ma è giusto? Per quanto tempo ancora potremo farlo? Questa è l'ultima chiamata per mettere in condizione le Regioni di sostenere il proprio servizio sanitario con risorse adeguate”.

Donini ci tiene però a chiarire che, sul tema della riforma della sanità in Emilia-Romagna, “non è utile fare del terrorismo psicologico”. Il piano di riorganizzazione prevede il rafforzamento dell’emergenza per ridurre la presa in carico per gli interventi cosiddetti tempo-dipendenti e, parallelamente, la creazione dei CAU – i centri di assistenza e urgenza dedicati ai casi meno gravi – è un obiettivo concreto della giunta regionale: “Noi non ci rassegniamo alla desertificazione dei Pronto soccorso o alla privatizzazione, che è quanto sta avvenendo a livello nazionale. Per questo abbiamo individuato una strada diversa e innovativa” conclude Donini.

Foto LaPresse