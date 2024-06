QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un macchinario innovativo che unisce le conoscenze degli specialisti nel campo dell’oncologia alla precisione della tecnologia robotica, che permetterà di trattare 300 pazienti l’anno con la massima accuratezza. All’ospedale Bellaria di Bologna è stato inaugurato il CyberKnife S7, macchinario di radioterapia unico nel suo genere in Emilia Romagna e tra i più accurati del mondo. Si tratta di un braccio robotico che, muovendosi in tutte le direzioni, emette il fascio di radiazioni da più angolazioni diverse e lo corregge in tempo reale senza interruzioni e senza costringere il paziente a cambiare posizione: questo permette di colpire la massa maligna e, allo stesso tempo, risparmiare il più possibile i tessuti sani intorno al tumore.

La rivoluzione della 'killer technology'

Acquistato grazie alla donazione di 4,5 milioni di euro da parte di Fondazione Carisbo e da Intesa Sanpaolo, CyberKnife è a disposizione dei pazienti dell’Ausl bolognese che hanno un tumore cerebrale: “Si tratta di una ‘killer technology’ – spiega il neurochirurgo nell’Ircss Istituto Scienze Neurologiche Alfredo Conti – una vera rivoluzione. Non solo è minimamente invasivi ma consente al paziente di essere trattato di giorno e la sera tornare a casa dalla propria famiglia”.

Intitolata al pioniere della Neurochirurgia

CyberKnife è una tecnologia già diffusa negli ospedali per il trattamento di tumori particolarmente difficili da trattare a causa della localizzazione della massa maligna, come quello del polmone, del pancreas e la metastasi alla mammella. Ma è nel Padiglione H del Bellaria che è stato installato il modello più recente e all’avanguardia: “Sarà indispensabile per rendere ancora più avanzata la Neurochirurgia del Bellaria”, dichiara il Direttore Generale dell’Ausl di Bologna Paolo Bordon, che spiega anche la scelta di intitolare la stanza del macchinario al dottor Giulio Gaist, fondatore e primario di Neurochirurgia nel nosocomio bolognese: “È stato il pioniere della Neurochirurgia a livello internazionale. Significa responsabilizzarci nel nostro mandato”.

Minimo impatto sulla salute dei pazienti

A gestire CyberKnife S7 saranno i medici dell’équipe multidisciplinare che unisce i reparti di Radioterapia, Oncologia e Neuro-Oncologia dell’azienda sanitaria bolognese: “Trecento pazienti da tutta Italia qui troveranno una tecnologia sub-millimetrica – aggiunge l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini – che permetterà di colpire le cellule malate salvando quelle sane”. E conclude Elisa D’Angelo, direttrice della Radioterapia dell’Ausl: “Una tecnologia fondamentale nell’umanizzazione delle cure perché questo tipo di trattamenti impegnano al minimo i pazienti e permettono loro di vivere la vita di tutti i giorni”.