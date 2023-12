Anche in Emilia rimborsato in fascia H il primo farmaco per l'alopecia areata grave

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La dermatite atopica e l’alopecia areata sono due patologie della pelle rispettivamente di tipo infiammatorio e autoimmune, che hanno pesanti ricadute sulla qualità della vita di chi ne è affetto: disturbi del sonno, depressione, ansia, difficoltà a socializzare con conseguenze negative anche sulla vita lavorativa. Associate erroneamente a un disagio prettamente estetico, colpiscono in Emilia Romagna tra il 5-8% della popolazione nel caso della dermatite atopica e lo 0,2% nel caso dell’alopecia areata ovvero circa 117.966 pazienti Per quanto riguarda la dermatite atopica nell’adulto, si tratta di una patologia di cui soffrono pazienti di età compresa tra i 20 e i 40 anni , mentre l’alopecia areata, con perdita a chiazze o totale di capelli, ciglia, sopracciglia, può comparire a qualsiasi età, senza distinzione di genere. Oggi possono essere curate entrambe nelle forme severe con un nuovo principio attivo, Baricitinib, che in Campania è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale ed è il solo disponibile per l'alopecia areata. registrativi.” La prof.ssa Monica Corazza, Direttore della Unità Operativa di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, spiega: “Le persone con la dermatite atopica affrontano quotidianamente disturbi legati al forte prurito che compromette gravemente anche la qualità del sonno; ciò impatta pesantemente sulla qualità di vita, con gravi ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e relazionale." La prof.ssa Bianca Maria Piraccini, Direttore della UOC Dermatologia IRCCS Policlinico di Sant’Orsola Università degli Studi di Bologna ricorda che la rimborsabilità di Baricitinib è un grande passo avanti perché è stato il primo farmaco approvato per il trattamento di questa patologia.