Salute, cosa fa la Fondazione bolognese GIMBE

La Fondazione GIMBE, con sede a Bologna in via Amendola 2, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di diffondere e applicare evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica "al fine di migliorare la salute delle persone e di contribuire alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico", si legge nel sito. Il presidente è Nino Cartabellotta, medico chirurgo specializzato in Gastroenterologia e in Medicina Interna.



Interagire con gli organi politico-istituzionali al fine di garantire a tutte le persone il diritto alla tutela della salute, ridurre iniquità e diseguaglianze, mettere la salute al centro di tutte le politiche (health in all policies), ottenere il massimo ritorno di salute dalle risorse investite in sanità (value for money). Favorire l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni professionali, manageriali e politiche che riguardano la salute delle persone (evidence for health). Promuovere l’integrazione multi-professionale e riallineare sulla tutela della salute delle persone gli interessi conflittuali degli stakeholder. Migliorare rilevanza, qualità metodologica, etica e integrità della ricerca biomedica, clinica e sanitaria, al fine di ridurre gli sprechi ed aumentarne il value. Promuovere un’assistenza sanitaria e sociale ad elevato value, contribuendo a migliorarne sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità, coinvolgimento di cittadini e pazienti, efficienza. Promuovere l’educazione continua in medicina (ECM) come processo di auto-apprendimento permanente integrato nell’attività professionale. Diffondere tra studenti e giovani professionisti sanitari una pratica clinica basata sulle evidenze, centrata sul paziente, consapevole dei costi e ad elevato value. Disseminare informazioni indipendenti sull’efficacia, appropriatezza e sicurezza degli interventi sanitari, affinché cittadini e pazienti possano effettuare scelte condivise e consapevoli sulla propria salute. Promuovere misure per l’integrità e la trasparenza in sanità. Diffondere la consapevolezza che il servizio sanitario nazionale è un bene comune da tutelare e garantire alle future generazioni.

Cosa fa Fondazione Gimbe

Workshop e corsi avanzati abbiamo di formazione

Conferenza nazionale "una vetrina unica per condividere esperienze e progetti d’eccellenza"

Mette a disposizione del sistema sanitario le nostre competenze metodologiche per pianificare e coordinare progetti di ricerca, di miglioramento della qualità dell’assistenza, sanitaria, di formazione continua e sviluppo professionale.

Iniziative editoriali per rendere disponibili le evidenze scientifiche a tutti i protagonisti della sanità: policy makers, manager, professionisti, cittadini.

Collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali di formazione, di ricerca e di politica sanitaria per migliorare l’efficacia della formazione continua, l’integrità della ricerca, la qualità dell’assistenza.

Promuove accordi con enti pubblici e privati che perseguono fini istituzionali convergenti con la nostra mission.

In collaborazione con il Centre for Evidence-based Medicine di Oxford ha istituzionalizzato in Italia la International Conference for Evidence-based Health Care Teachers and Developers.

Ha partecipato a progetti (EU-EBM Unity) e realizzato pubblicazioni internazionali (Sicily Statement on Evidence-based Practice) finalizzati a standardizzare l’insegnamento dell’Evidence-based Practice.

La Fonazione è tra i soci fondatori del Guidelines International Network e della International Society for Evidence-based Health Care.

Le linee di azione della Fondazione GIMBE: