Salute Mentale, il supporto terapeutico passa (anche) per la scrittura autobiografica | VIDEO

Volge al termine il ciclo dei 3 laboratori che durante quest’anno hanno accolto utenti SerDP e dei CSM dei diversi distretti sanitari aziendali. Le attività - che hanno avuto luogo presso la Biblioteca comunale Natalia Ginzburg, Casa di Tina e il Centro Sottosopra di Anzola dell’Emilia - hanno dato vita a testi densi di esperienze ed emozioni, condivise tra utenti e professionisti. I testi, frutto del lavoro svolto, saranno il cuore del reading conclusivo che si terrà al teatro di Villa Mazzacorati il 29 novembre alle ore 18.30.

Un testo poetico, un testo letterario sono diventati per gli utenti, nel corso dei laboratori, stimoli per riflettere sul proprio percorso, pensare a diverse situazioni, narrarsi come identità e narrare la realtà. Letteratura e scrittura autobiografica si sono dunque trasformati in strumenti terapeutici grazie ai quali sono stati raccolti testi con cui utenti e professionisti si racconteranno alla città.

In Azienda USL i laboratori di scrittura autobiografica sono frutto di un progetto condiviso dai professionisti del DATeR (Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa), nato da un corso di formazione di Ornella Mastrobuoni della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, punto di riferimento nazionale per le pratiche autobiografiche.

Le persone che accedono ai servizi per le dipendenze patologiche o ai centri di salute mentale hanno spesso una storia di vita frammentata: la malattia e la dipendenza rischiano di diventare l’unica possibile de

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

finizione di sé. Nella narrazione autobiografica c’è la possibilità per i pazienti di riprendere le fila della propria storia di vita, con una valenza terapeutica e sociale. Gli educatori “accompagnano” e “dialogano”: le biografie degli operatori e delle persone che si rivolgono ai servizi spesso entrano in risonanza e la pratica autobiografica può diventare occasione di dialogo tra storie di vita.