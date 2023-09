Salute, ecco la ricetta per una nuova transizione tra ospedali e territorio | VIDEO

A San Giovanni in Persiceto, nella Sala del Consiglio comunale, si è tenuto un convegno tra specialisti ospedalieri in Medicina interna e Medici di Medicina generale. L’incontro, a cui ha partecipato anche la Fadoi Emilia-Romagna (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) è stato organizzato da Elisabetta Romboli Direttore della Medicina di San Giovanni in Persiceto.

L’incontro, come scrive l’Ausl in una nota, è stata “Un’occasione per condividere non solo competenze e strumenti clinici e organizzativi, ma soprattutto una vision per una sanità in cambiamento in virtù del DM77 che indica la strada per una cura e assistenza sempre più di prossimità. In un contesto contraddistinto dalla limitazione di risorse disponibili da Fondo Sanitario Nazionale e dall’invecchiamento della popolazione, è infatti necessario rivedere l’assetto organizzativo con cui le Aziende possono dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, garantendo loro una presa in carico che preveda una transizione fluida ed efficace tra ospedale e territorio. Questo aspetto è una delle chiavi di volta del nuovo modello assistenziale territoriale fondato sul lavoro di equipe multiprofessionali e multidisciplinari che, grazie ad un continuo confronto, possono garantire la miglior risposta ai bisogni di salute dei pazienti”. Sono intervenuti, tra gli altri, Lorenzo Roti Direttore sanitario dell’Azienda USL di Bologna; Fabio Giglioli Presidente FADOI dell’Emilia Romagna, Giuliano Ermini Presidente SIMG dell’Emilia Romagna; Stefania Dal Rio Direttrice del Distretto; Donatella Pagliacci Direttrice del Dipartimento di Cure Primarie dell’Ausl