Sanità, accordo tra aziende sanitarie e sindacati sulla "valorizzazione del personale"

Nonostante le difficoltà della sanità emiliano-romagnola, a Bologna i sindacati sono riusciti a 'strappare' alle aziende sanitarie un nuovo accordo per la valorizzazione del personale, che prevede tra l'altro anche progressioni di carriera. Festeggiano Marco Pasquini, segretario della Fp-Cgil di Bologna, e Gaetano Alessi, responsabile sanità del sindacato di categoria.

"In tutte le aziende della sanità pubblica bolognese, Ausl, Policlinico Sant'Orsola e Istituto Ortopedico Rizzoli, siamo riusciti a siglare accordi per la valorizzazione del personale -sottolineano- nonostante i continui tagli, e i mancati finanziamenti da parte di Regione e Governo, grazie a un lavoro di contrattazione serrata siamo riusciti, per il terzo anno consecutivo, a garantire, nelle tre aziende metropolitane, passaggi di carriera ai lavoratori del comparto".

Inoltre, è stato "completato il percorso per gli incarichi di funzione e contrattato la valorizzazione degli operatori, attraverso progetti incentivanti". L'accordo riguarda anche i cosiddetti "fondi 'collabora', incentivi 'tutor' e indennità di Pronto soccorso". Per la Fp-Cgil, "grande merito va ai lavoratori che ci hanno sempre sostenuto e alle delegazioni trattanti delle aziende che non si sono mai tirate indietro. Questi risultati sono l'inizio di un percorso. Continueremo le nostre vertenze a livello locale e nazionale per ottenere un nuovo contratto nazionale che garantisca maggiori risorse per gli stipendi e la valorizzazione professionale di tutti gli operatori sanitari", assicurano Pasquini e Alessi.

"Problema sulle graduatorie": un caso a Porretta?

Intanto però c'è da registrare un possibile caso sul concorso per infermieri. Il sindacato autonomo Nursind parla di una situazione che sta generando “molta confusione e malcontento nella comunità dei professionisti”. È così che in una lettera inviata ai vertici dell'Azienda Sanitaria di Bologna dal Nursind, il sindacato degli infermieri, viene definitivo quanto stanno denunciando diversi professionisti, riguardo la gestione dell'ultimo concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale infermieristico nel territorio di competenza.

“Ci pervengono numerose segnalazioni di chiamate di disponibilità effettuate da Ausl Bologna per eventuale presa in servizio esclusivamente presso il presidio di Porretta Terme, con le quali si condizionano gli infermieri, pena decadenza dalla graduatoria, all’obbligo di accettare un’area disagiata in termini di attrattività e difficilmente praticabile per la quasi totalità dei vincitori/idonei” si legge. In altre parole, “viene offerta una sola scelta e se non si accetta di decade dalla graduatoria” spiega Antonella Rodigliano, segretaria provinciale del Nursind.

”Mai è stata fatta una cosa del genere, in passato si è sempre dato più opzioni ai candidati -continua-. Capiamo le necessità dell'azienda e dei suoi bisogni solo in alcune unità operative, ma non pensiamo sia costruttivo far decadere dei professionisti da una graduatoria che già di per sé è piccola, considerando che si tratta di appena 280 persone. Anche perché visto che molti stanno rifiutando, il rischio è di non avere più a disposizione personale da assumere”.

“Come Nursind chiediamo urgentemente di esplicitare in modo chiaro e per tutti coloro che rifiutano la singola sede proposta di venire ripescati con altra offerta di destinazione alternativa” è sempre riportato nella lettera, nella quale si parla anche di un concorso pubblico, con relativo onere per la collettività, destinato “a una catastrofe organizzativa, nel pieno disinteresse di tutte le parti coinvolte e con radicali ricadute d’immagine della parte datoriale”.

Antonella Rodigliano aggiunge: “Con questa situazione e questa gestione non esattamente fluida da parte dell'azienda si rischia anche di dover rifare selezione e concorso. Davvero non capiamo l'utilità di tale posizione assunta dall'Ausl -prosegue-. Piuttosto, la nostra proposta è quella di puntare di più sulla mobilità interna per affrontare meglio il problema della carenza di infermieri in alcune aree meno attrattive, incentivando i professionisti a prestarvi servizio. Ciò permetterebbe di non disperdere le preziose risorse di intere graduatorie, opportunamente indirizzabili a integrare altri organici infermieristici la cui sofferenza diffusa è nota. Ma noi proponiamo soprattutto all'Ausl un atteggiamento diverso -conclude Rodigliano-, perché questo non è costruttivo nei confronti di professionisti che si vedono chiudere le porte in faccia in un momento di forte crisi. Sono pochi e preziosi, non è con questo approccio negativo che si possono risolvere i problemi”.