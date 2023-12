Al Sant’Orsola una nuova casa per mamme e famiglie con bambini in cura | VIDEO

Ecco Casa Ronald McDonald: dieci alloggi per donne in gravidanza e famiglie con figli in cura

Inaugura oggi, martedì 19 dicembre, la nuova Casa Ronald McDonald al Policlinico Sant’Orsola: uno spazio dedicato a mamme con gravidanze a rischio e a famiglie con bambini in cura presso il Padiglione 4. La Fondazione Ronald McDonald, con un investimento di 400mila euro, raddoppia di fatto la sua presenza all’interno del complesso ospedaliero, dato che già nel 2008 aveva contribuito alla realizzazione di una Family Room, uno spazio di accoglienza per mamme e famiglie della Neonatologia che in tredici anni ha ospitato oltre 2mila famiglie. La finalità, come scritto nel comunicato stampa che presenta l’iniziativa, nasce “con lo scopo di ampliare i servizi delle realtà ospedaliere, dando la possibilità ai bambini ospedalizzati e alle loro famiglie di restare uniti in un momento difficile come quello della terapia ospedaliera”.

La nuova struttura d’accoglienza è grande circa 300 mq, è dotata di cinque camere da letto con bagno privato, alcune aree comuni come cucina, zona relax, sala da pranzo e lavanderia e una postazione per lo smart working. All’inaugurazione di Casa Ronald McDonald erano presenti Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’IRCCS Sant’Orsola; l’assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini; il presidente della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Nicola Antonacci e l’ex sciatore Campione del Mondo e Campione olimpico Alberto Tomba, al quale è stata dedicata la cucina della nuova struttura di accoglienza.