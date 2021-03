Il Sant'Orsola al 2°posto della classifica del Newsweek sui migliori ospedali italiani

Il Policlino Sant'Orsola Malpighi conquista la vetta della classifica "Best Hospital 2021" stilato dal magazine americano Newsweek con un bel secondo posto nella lista degli ospedali migliori del nostro paese (preceduto solo dal Policlinico Gemelli di Roma) e la 52° posizione nella classifica mondiale. Fra l'altro l'Italia, nella classifica mondiale, compare ben 7 volte fra i primi 100 migliori ospedali del mondo: oltre a Bologna e Roma abbiamo Niguarda, Istituto Clinico Humanitas, San Raffaele, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliera di Padova.

In esame 2 mila ospedali in 25 nazioni

La testata USA Newsweek, insieme a Statista Inc., da tre anni pubblica una graduatoria che prende in esame 2.000 ospedali di 25 nazioni: il ranking su cui si basa la valutazione tiene conto dell’eccellenza delle cure erogate, dalla presenza di medici di chiara fama, di uno staff infermieristico di prima qualità e di un’offerta di tecnologie all’avanguardia. I punteggi sono comparabili solo tra ospedali della stessa nazione. Gli ospedali specializzati (per il cancro per esempio o per le malattie cardiache) differiscono nella loro offerta dagli ospedali generali e pertanto vengono considerati in un elenco separato. Questo elenco è in ordine alfabetico perché gli ospedali con diverse specialità non sono confrontabili.

Le strutture da prendere in esame vengono selezionate via via sulla base delle "nomination" suggerite da esperti in campo sanitario sulla base dei risultati di indagini condotte sui pazienti e dei KPI (key performance indicator) medici sugli ospedali. Dopo aver selezionato in questo modo gli ospedali, un board di esperti internazionali procede alla loro valutazione e a stilare la classifica mondiale.