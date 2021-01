Non solo covid, 4 interventi "eccezionali" durante le feste al Sant'Orsola

Si parla quasi escluvimanete di covid, ma durante le feste sono stati effettuati quattro interventi chirurgici "eccezionali" al Policlinico Sant'Orsola.

Una giovane donna incinta al secondo mese operata di tumore al fegato rischiava la sua vita e quella del bambino, ora sta portando avanti la sua gravidanza in maniera serena.

Un uomo di 55 anni nella notte di Natale ha ricevuto un nuovo polmone, tornando così a vivere.

A una signora di 83 anni è stata impiantata una nuova protesi progettata in 3D per il trattamento endovascolare dell’arco aortico con un aneurisma di 9 cm di diametro. La nuova tecnica innovativa ha evitato alla signora un intervento chirurgico tradizionale che certamente non avrebbe sopportato.

Un’avvocatessa di 58 anni, Italiana ma da anni residente in Inghilterra, ha scelto di curarsi a Bologna per un tumore dell’intestino che aveva interessato anche il fegato con oltre 20 metastasi, e che purtroppo era sfuggito al controllo dei trattamenti medici condotti nel Regno Unito. Particolarità ulteriore dell’intervento è dovuta al fatto che la paziente, per sue personali convinzioni, rifiutava categoricamente qualsiasi tipo di trasfusione di sangue o di suoi derivati, in ogni momento del percorso terapeutico.