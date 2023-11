Per il 5 dicembre sciopero generale di medici e infermieri

Ancora uno sciopero, stavolta dei professionisti del settore sanitario. Il prossimo 5 dicembre, infatti, incroceranno le braccia i medici e gli infermieri di tutta Italia. La protesta, indetta da Anaao, Assomed, Cimo-Fesmed, Nursing Up e con l’adesione di Coina, è motivata dalla legge di bilancio, che “ignora le esigenze dei professionisti della salute, mette in discussione i loro diritti acquisiti, e dimentica le necessità della sanità pubblica, è giunta l’ora di scioperare” dichiarano Pierino Di Silverio, Segretario Anaao Assomed, Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, Presidente Nursing Up. Gli operatori del settore sanitario si ritroveranno a Roma, in piassa SS Apostoli, in un grande sit-in dal titolo “La sanità pubblica non si svende, si difende!”.

A Bologna, fa sapere l’Ausl, verranno assicurati i livelli minimi di attività previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dall’accordo sindacale in caso di sciopero.

Foto LaPresse