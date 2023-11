Screening al cuore gratuiti: "Benessere per ridurre le liste d'attesa"

L'Ausl Bologna e il Gruppo Coswell S.p.a hanno stretto un'alleanza per promuovere screening cardiologici gratuiti presso l'ambulatorio di Medicina. "I nostri professionisti ospedalieri adottano un approccio innovativo, superando i confini dell'ospedale con un ruolo proattivo. Si rendono disponibili al di fuori del normale contesto lavorativo per effettuare screening su una popolazione a cui teniamo particolarmente affinché mantenga uno stato di salute ottimale", ha spiegato Paolo Bordon, Direttore Generale di Usl Bologna. Circa 350 screening cardiologici, coordinati da Gianfranco Tortorici, hanno compiuto un passo avanti per garantire che la popolazione della pianura bolognese adotti uno stile di vita sano e sostenibile.

La salute prima di tutto

In questa campagna, l'informazione svolgerà un ruolo decisivo, poiché non è sufficiente controllare e curare, ma è essenziale anche prevenire. Ridurre la sedentarietà, promuovere un'alimentazione bilanciata, favorire l'abolizione del fumo e mantenere sotto controllo il peso corporeo sono solo alcune delle numerose misure da adottare per ottenere benefici per il nostro corpo e prolungare la nostra vita. "Se tutte le persone seguissero le indicazioni", aggiunge Bordon, "l'impatto si rifletterebbe anche sulla nostra struttura ospedaliera, con una riduzione delle liste d'attesa per chi necessita di cure urgenti".

Le statistiche in Emilia Romagna

I dati più recenti del sistema di sorveglianza Passi indicano che nella nostra regione il 32% dei soggetti adulti è in sovrappeso e l'11% presenta obesità. Circa un quarto degli adulti (precisamente il 24%) è fumatore e solo la metà (52%) pratica attività fisica nel tempo libero.

Il contributo di Coswell S.p.a

A tal fine “Coswell effettuerà donazioni generose di strumenti tecnologici e/o borse di studio, con l'obiettivo di radicare la prevenzione cardiologica nel nostro territorio. Ciò consentirà a un numero sempre crescente di cittadini di correggere tempestivamente il proprio stile di vita, limitando così i fattori di rischio cardiovascolare", ha spiegato Alessandro Ferrari, Direttore Risorse Umane del Gruppo Coswell.